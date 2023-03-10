兩會｜李慧琼料任人大常委　難兼顧多項要職？擬棄連任區議員？

全國兩會進入尾聲，星期六（11日）全國人大全體大會將選出新一屆人大常委。躋身全國人大會議主席團的民建聯主席李慧琼，極大機率接替卸任的譚耀宗，出任全國人大常委。惟李慧琼已是雙料議員又身兼立法會內務委員會主席、民建聯主席等重責，黨內有聲音認為她或要作出取捨，有人相信她會放棄尋求連任區議員。



李慧琼身兼多項要職。（資料圖片）

若要取捨 或不會尋求連任區議員

本港過去不乏雙料甚至三料議員，但今次李慧琼作為立法會九龍東直選議員兼九龍城區議員，又是立法會內務委員會主席，再加上職責更形重要的全國人大常委，多項重頭公職在身，難免令人擔心會顧此失彼。事實上，民建聯黨內有意見認為，區議員的職責對比李其他公職的重要性稍微遜色，若無突變，今年底便是區議會換屆選舉，預料李慧琼不會尋求連任區議員。

是否仍兼任民建聯主席 聲音兩極化

但也有意見認為她可以放棄出任民建聯主席，因為黨內另一種有聲音認為，按道理「人大常委係大家嘅，並非民建聯嘅」，辭任民建聯主席一職，可避免外界有不滿聲音。不過，也有聲音認為李慧琼擔任民建聯主席期間表現稱職，如兼任全國人大常委，對該黨的發展必然有好處，又認為中央對李的能力必然早有評估，認為她能合理分配時間。

區議會選舉建制派失去大部分議席，主席李慧琼率領民建聯向市民致歉。（資料圖片/羅君豪攝）

陳健波任行會時辭任財委會 李慧琼或同樣辭任內委會

至於李慧琼同時是立法會內務委員會主席，在議會內舉足輕重，大會舉行期間不時要頂替主席梁君彥主持會議，內會或財會主席一般不會兼任議會內其他委員會主席。而保險界立法會議員陳健波獲委任為行政會議成員後，因為要「適當地平衡行政會議和立法會的工作」，便直接辭任財委會主席。

因此，也有聲音指如李慧琼擔任全國人大常委，客觀上更應放棄內委會主席一職，以免因人大常委每兩個月要上京開會，難與政務司司長陳國基每周恆常交流，維繫行政立法關係。

李慧琼是現任內委會主席。（羅君豪攝）

不過，立法會內委會主席一職一直被視為「下屆立法會主席的搖籃」，如李慧琼放棄內委會主席一職，日後或許再無緣擔任立法會主席。新時代下，不少「規則」都有被更改的空間，故她的發展如何，至今仍難下結論。