分析｜民建聯定位助李慧琼晉身人大常委　職務繁重或要「減磅」

民建聯主席李慧琼接棒譚耀宗，成為人大常委。有別於過往歷任人大常委，李慧琼48歲「年輕」當選，身兼多項公職，政界關注她能否兼顧多職，是否要辭去部份職位，亦有聲音關注能做多長時間。



人大常委一職連續兩人均出自民建聯，其實亦反映該黨的獨特定位，對中央在港吸納民意發揮積極作用。



范徐麗泰、譚耀宗上任人大常委後無重大公職

過去多名人大常委都是在香港公職任期完結前後委任。范徐麗泰在2008年3月當選常委後向人大常委會請假，繼續擔任立法會主席，直至7月任期結束為止。范徐麗泰在2018年3月離任，當時為72歲。

2018年譚耀宗接棒人大常委時，已經沒有重大公職。譚耀宗在2015年將民建聯主席職位交棒予李慧琼，2016年不再連任立法會議員。譚耀宗今年3月退任常委，年齡為73歲。

李慧琼多項重責 內會主席、區議員最「纏身」

然而，正值「當打」之年的李慧琼身兼多項重責，坐在立法會「第二把交椅」的內務委員會主席職位，亦正擔任民建聯主席，也是九龍城區議會議員，若再任職人大常委，必然分身不暇。

因為人大常委定期每兩個月需要到北京開會，而立法會每星期都要開會，內會主席更特別，每星期都要與政務司司長會面，做好行政、立法機構的溝通。加上，區議員亦工作繁重，除了區議會會議，亦要不時落區接觸市民聆聽民意。而作為香港第一大建制政黨，民建聯的黨務和發展亦要「睇得緊」。

正因如此，政界對李慧琼當選人大常委後是否要卸任部份職務，存在不同意見。以工作量來看，較多人認為應該放棄立法會內會主席及區議員兩大身份。李慧琼曾對傳媒表示，內會主席和民建聯主席等職務安排，需要與不同人溝通。內會副主席馬逢國則說，與李慧琼有簡單默契，「讓她做好立法會工作的同時，做好人大常委的工作」。

民建聯跨階層 能吸納不同層面意見

另一項外界關注的是李慧琼這麼年輕，是否適合擔當如此重任。要解答此問題，就要了解中央對香港人擔任這個崗位的要求，以及李慧琼、民建聯的定位。

早於2007年，民建聯已經定位為跨階層政黨。當時民建聯監委會副主席譚惠珠就指出，該黨約1萬名黨員之中，有300多人為專業人士，亦有800多人來自工商界，而2007年正是由譚耀宗擔任民建聯主席。2015年李慧琼接棒主席後，民建聯繼續推行跨階層發展策略，2017年《25周年宣言》亦明確表示該黨是「跨階層的政黨」，今年元旦啟動禮，李慧琼亦表示民建聯要提升跨階層發展。

專業人士任區議員 形象不「離地」

再看李慧琼，她是會計師出身，1999年參政原本是協助朋友助選，結果「臨時請槍」之下當選區議員，表現受到創黨主席曾鈺成賞識，2004年他更親自向畢馬威會計師事務所主席、前立法會議員張建東「搶人才」，曾鈺成亦成為她的「師傅」。自此李慧琼備受黨內及政界器重，2006年獲委任為中央政策組非全職顧問，2008年當選立法會議員，2011年擔任民建聯副主席，2015年晉升為民建聯主席，2016年接替黨友葉國謙任行政會議成員，同年接替梁君彥擔任立法會內務委員會主席。

由此可見，李慧琼本身就是民建聯「跨階層」的標誌，既是專業人士亦在地區打滾，且領導香港最大建制政黨多年，從承繼譚耀宗向中央反映香港民意這方面來看，自然是合適人選。同時她亦具有會計專業知識，當人大常委審查、批准經濟和社會發展相關計劃時，其專業知識應能發揮作用。

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中央用人看重能力 年齡非重要考慮

至於年資問題，李慧琼在2018年獲委任第十三屆全國政協委員，第十四屆「轉線」到全國人大即擔任常委，是否有點過快？其實中央近年用人最看重「功能性」，用人思路是以能力優先，亦鼓勵給予年輕一代上位的機會。而李慧琼加入政壇亦已有逾20年年資，相信中央亦已長時間觀察她的表現，認同她有相當能力接任，因此年齡就不會成為「上位」的障礙。

若70歲後退任 可跨過「2047大限」

如今年紀輕輕的李慧琼已晉身人大常委要職，那麼下一個關注點，將會是她可以「做到幾時」。人大常委不同政治局常委，並沒有「七上八落」的不成文規定，譚耀宗亦在2018年68歲上任。如按照范徐麗泰、譚耀宗的安排，即年過70才退任，理論上李慧琼可以做到2048年，到時3月換屆她是73歲，剛剛跨過2047年「五十年不變」的重要年份。

人大常委是國家決策職務，擔當帶領國家發展的重任，李慧琼若要有如此長的任期，就更加要提出重要意見，以己之長助力發展，這方面亦是外界所期待。同時，她也應該好好思量是否要放棄部份職務，全力做好人大常委的工作，以不負期望。