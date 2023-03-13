李家超晤在京港商談內地商機　楊潤雄見體育總局局長：冀深化合作

行政長官李家超今早（13日）出席第十四屆全國人大第一次會議閉幕會後，下午與中國香港（地區）商會成員會面，了解港商在內地發展的情況。李家超表示，香港與內地現已全面通關，相信更多港人港商將到內地發展，積極把握國家發展大局帶來的無限機遇。



隨行的文化體育及旅遊局局長楊潤雄則與國家體育總局局長高志丹會面交流，了解國家體育發展的方向以及探討交流和合作的機會，期望未來可以繼續深化內地與香港的體育交流。



李家超盼商會續為港人港商提供協助

李家超表示，商會多年來一直支持特區政府施政，團結在內地的港人及港企，並協助港商在內地拓展商機和發展業務，關心和支持香港。他指出，香港與內地現已全面通關，相信更多港人港商將到內地發展，積極把握國家發展大局帶來的無限機遇。

他期望商會繼續為港人港商提供協助，並就如何更便利港人港商在內地發展出謀獻策。他亦期望商會作為港人港商在北京的代表，以親身經驗向各界宣傳香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，說好香港故事。

李家超明日（14日）將開始拜訪中央部委，料將就不同政策交換意見，相關政策局局長會一同參與。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則與國家體育總局局長高志丹會面交流。（政府新聞網圖片）

楊潤雄：冀以25年全國運動會為融入大灣區為契機

另外，楊潤雄與高志丹會面交流。楊潤雄說：「國家體育總局一直支持香港的體育發展，香港不少精英運動員亦獲得機會到內地與國家隊一同訓練，改善競賽水平。內地優秀的運動員和教練來香港服務體育界，也提升了香港運動員的技術能力。」

他續指，內地與香港的體育交流及各方面的協作亦日趨頻繁，期望可繼續深化相關安排，尤其通過香港參與舉辦2025年全國運動會的契機，推動香港體育產業更好地融入粵港澳大灣區的發展之中。

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文體旅局的代表團成員更包括文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、署理體育專員鄭青雲和康樂及文化事務署副署長（康樂事務）徐曉露。代表團昨日（12日）亦參觀了國家速滑館，了解國家訓練精英運動員的情況，而今早（13日）亦到訪首鋼滑雪大跳台，視察大型體育園區的發展和營運情況。

楊潤雄及代表團明日（14日）繼續北京行程，後日（15日）下午啓程返港。