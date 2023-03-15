李慧琼首認區議會工作相對容易放下　民建聯換屆需考慮整個團隊

港區全國人大常委李慧琼身兼多項香港公職，今日（15日）出席電台節目再被問及有否取捨，如區議會是否較容易放下。她表示都要與人民群眾聯繫，但首次親口承認區議會的工作相對容易放下，但如不知人民所思所想，作為人大常委向中央反映意見時會不夠貼切。



新當選人大常委的李慧琼，3月14日回港後見記者，稱時間分配上以國家職務優先。（梁鵬威攝）

民建聯換屆未到成熟時機討論

至於民建聯主席會否換人，李慧琼指要視乎整體民建聯如何部署得更好，現時不是成熟時間探討該問題。但再被問及是否都有人可以接棒，她則回應指從來都有不同人可以在不同崗位發揮，又稱議會工作都是專業工作，民建聯換屆不是考慮一個人，而是要考慮整體團隊建設。

作為新任人大常委，她表示自身多年立法會工作可作借鏡，會努力、謙卑學習體制，並指人大常委會已經很審慎使用釋法權，過往都是香港「亂到不能再亂」、解決不了問題才出手。她又稱市民對人大常委工作比過去更關注，會將可公開的會議範疇與市民分享，並相信通關取消健康申報的安排指日可待。

多次播錯中國國歌是不能接受

對於國際賽事屢次出現播錯中國國歌的情況，她認為網上總有不實資訊，如每次都推卸責任給互聯網是不能接受，很難相信需要工作人員上網搜尋，而不是事前已經交收正確國歌。