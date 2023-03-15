市民電費貴　謝展寰：利潤管制檢討研加大內地核電供應

中電及港燈去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加19.8%和45.6%，市民捱貴電。環境及生態局局長寰指，今年展開兩電利潤管制協議中期檢討，正努力研究能否中短時期增加輸入能源比例，重申透過內地引入清潔能源例如核電有助短期內紓緩壓力。



受國際能源價格飆升影響，令兩電燃料調整費大幅上漲，令電費也隨之增加。（梁鵬威攝）

工聯會立法會議員郭偉強今日（15日）在立法會會議上提出質詢，促本港討論淘汰化石能源，並考慮向內地電力公司購買潔淨能源，減少香港發電所產生的污染物及減低碳排放。他又指港島區每一度電差不多需2港元，市民電費壓力沉重，促政府以後在將軍澳第132區興建電力設施後，更多供應給港島區市民。民建聯港島東立法會議員梁熙亦指，局方仍然避而不談，質問是否政府忍心市民繼續被港燈「魚肉」。

環境及生態局局長謝展寰回應指，不排除內地購買任何一種能源，香港同時要未雨綢繆，及早在將軍澳132區興建策略性設施。不過，他指單靠本地建設太陽能、風能設施不穩定，如要降低、穩定香港電價，短期內應考慮從內地輸入能源。

謝展寰：研究新發展區引入競爭者穩定電價

對於利潤管制協議，謝展寰稱今年有中期檢討，會探討有否辦法與電力公司達成新協議，但表示需要雙方同意，政府不能單方面增加或減少利潤。他又稱正努力研究能否中短時期增加輸入能源比例，重申透過內地引入清潔能源例如核能，有助短期內紓緩壓力，政府正就該方面進行工作。

他又指，政府擬要求中電增加大亞灣核電廠供電量，由現時佔整體兩成半增至三成半，長遠更不排除在新發展區引入新競爭者，相信有助穩定電價。

陳克勤直言要取消壟斷 促檢討利潤管制協議

行政會議成員、民建聯立法會議員陳克勤稱財政預算案對每戶提供1000港元的電費津貼是杯水車薪，實際上都是「益兩電」，直言一定要取消壟斷。他又指政府有利潤管制這把「尚方寶劍」，強調「係劍唔係鹹魚」，促局方使用讓兩電攤分燃料費。