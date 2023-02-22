財政預算案｜交通補貼延長 綜援額外派半個月糧 電費補貼$1000
【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，將向申領綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼發放相當於半個月津貼的額外款項，在職家庭津貼也有相關安排，料分別涉及額外開支27.2億元及1.1億元。
▼財政預算案．續支援基層▼
陳茂波表示，當局將向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約27.2億元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.1億元。
「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施也將延長六個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限。陳表示，上述措施涉及額外開支約10.8億元，估計每月惠及約350萬名市民。
電費補貼惠及290萬住宅 政府代交2024DSE考試費
政府也將為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，涉及約29億元。而電費紓緩金計劃則延至2025年年底，涉及約35億元。上述措施，料惠及290萬個住宅用戶。政府也將為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
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新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情