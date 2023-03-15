黎智英子呼籲聯合國關注案件　特區政府強烈反對干預司法程序

壹傳媒創辦人黎智英的國際法律團隊及他的兒子黎崇恩，尋求聯合國人權事務委員會關注黎智英案，認為黎智英受到一連串法律訴訟，導致長時間不合比例的審訊，呼籲聯合國譴責並盡力讓黎智英獲釋。



特區政府今日（15日）強烈反對境外勢力干預涉及《香港國安法》案件的司法程序。



黎智英。（資料圖片）

該國際法律團隊及黎智英兒子黎崇恩發表聲明，指黎智英面臨的審訊可能令他在獄中度過餘生，呼籲聯合國及國際社會譴責香港政府打壓他們的言論自由和出版自由。

國際記者聯盟亦呼籲香港政府撤銷對黎智英、記者和媒體工作者的起訴，指新聞行業不是犯罪。

特區政府稱，黎崇恩及該國際律師團隊肆意抹黑《香港國安法》和香港特區司法制度，並濫用聯合國機制，尋求聯合國人權理事會對黎智英涉及《香港國安法》案件的司法程序進行干預，對此表示強烈不滿和堅決反對。

特區政府強調，香港特區律政司在《基本法》第63條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉，而刑事罪行的被告人，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊。在所有刑事案件審訊中，控方必須舉證達致毫無合理疑點的標準，香港特區法院才可將被告人定罪，而被告人亦有法律保障下的上訴權利。

特區政府絕不容許任何人干預香港特區的司法程序，並予以強烈譴責。