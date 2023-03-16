機構改革｜李家超支持組建中央港澳工作辦：為了香港好！

行政長官李家超發聲明，對中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室，表示堅決擁護和支持，又指中央從來都是為香港好，為香港市民好。



李家超行會前見記者。（盧翊銘攝）

中央港澳工作辦公室承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。

李家超說，習近平總書記在二十大報告指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。他認為，這次中央對港澳工作機構的改革充分彰顯中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，為「一國兩制」實踐行穩致遠奠下更堅實的基礎。他感謝中央對香港的深切關懷和對「一國兩制」實踐的高度重視。

承諾與中央港澳工作辦公室保持有效溝通

李家超表示，他會帶領香港特區與中央港澳工作辦公室保持有效溝通，以履行行政長官職責，讓中央全面了解和掌握香港特區的狀況，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針在香港特區成功實踐。特區政府會堅持依法治港，維護國家安全，落實「愛國者治港」，全力發展經濟、改善民生，利用好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，更積極主動對接國家戰略，更好融入國家發展大局，確保香港長期繁榮穩定，為國家強國建設、為中華民族偉大復興作出貢獻。