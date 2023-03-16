機構改革｜建中央港澳辦公室　 劉兆佳：更有效調資源配合政策

新華社公布最新《黨和國家機構改革方案》，組建中央港澳辦公室，在國務院港澳辦基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳辦公室牌字，但不再保留單設的國務院港澳辦公室。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，港澳辦歸入中共中央，逳變相「升格」，反映中央對港澳的支持和重視，更有利維護「一國兩制」，同時體現中央對香港的全面管治權，相信能更靈活及有效調動資源，配合中央對港政策。



他分析指，早2003年，成立中央港澳工作協調小組，由時任中共中央政治局常委、國家副主席曾慶紅擔任組長，已代表涉港決策來自黨中央，及至2020年2月易名為中央港澳工作領導小組，依然由作為政治局常委的常務副總理韓正繼續負責。由此可見，對港澳事務的決策權掌握在黨中央手中。

劉兆佳又指，國家主席習近平高度重視香港議題，把港澳辦提升至中共中央層次，有助令行政機構更著力配合相關涉港政策，與習近平提倡的強化黨的領導相契合。

劉兆佳：看不到新安排有違《基本法》

至於有意見指把港澳辦納入中共中央系統有違《基本法》，他坦言看不到理據所在，《基本法》訂明特首向國務院、即總理負責，而共產黨同時是國家的執政黨，此舉符合近年鼓吹加強黨對政府領導的大方向。

鄭雁雄指要不斷優化港澳（中聯辦網頁）

與中聯辦關係

至於日後的港澳辦與香港和澳門中聯辦關係，劉兆佳指之前兩者從來不是垂直的從屬關係。但隨著由屬國家領導人級別全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，兩辦主任過去只是兼任港澳辦副主任，可見地位已發生變化。

隨著港澳辦「升格」至黨中央層面，港澳辦與港澳中聯辦的從屬關係得到確立？劉兆佳指暫時仍是未知之數。