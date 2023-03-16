分析｜中央港澳辦被賦予新職責　與強國建設緊密相連

中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，明確在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。



今次改動將港澳辦調到黨中央之下，並提出多項職責，與國務院港澳辦職責有很大分別，除了反映中央對港澳事務的重視，更能反映香港與中國共同建設的「強國建設」目標。



國務院港澳辦。（資料圖片）

國務院港澳辦八項職能 多為諮詢協調

翻查國務院港澳辦網頁，有八項主要職能，包括：

（一）貫徹執行「一國兩制」方針和中央對香港、澳門的政策規定，執行香港基本法、澳門基本法。

（二）了解香港、澳門的有關情況，提出政策建議。

（三）負責與香港、澳門特區政府的有關工作聯繫。

（四）承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜，就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

（五）負責指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務，協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

（六）參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策，參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作。

（七）對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

（八）承辦國務院交辦的其他事項。



八項職能之中，第二、四、七項為提出政策或法律意見，第三、五、六項為協調工作，第一項為執行「一國兩制」和《基本法》，第八項則是承辦國務院交辦的其他工作。由此可見，國務院港澳辦大半職能都是政策諮詢、意見傳達以及協調各界。

中央港澳工作辦公室在國務院港澳辦基礎上組建，作為黨中央辦事機構。（新華社）

中央港澳辦七大職能更具體 涉統籌督促工作

然而，新設中央港澳辦的職能更具體，且更有執行目標。當中包括：

（一）貫徹「一國兩制」方針。

（二）落實中央全面管治權。

（三）依法治港治澳。

（四）維護國家安全。

（五）保障民生福祉。

（六）支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究。

（七）統籌協調、督促落實職責。



由此可見，中央港澳辦的工作，將較國務院港澳辦時期更具體，在上述事項上更有權責，而不再是以協調及提供政策意見為主。其中除了涉及國家的項目之外，「保障民生福祉」一項已涉及香港社會政策範疇。此外，「統籌協調、督促落實職責」一項可見，未來中央港澳辦督促的對象自然包括港澳特區政府。

國家主席習近平在人大會議閉幕禮上發表重要講話。（中國網直播截圖）

中央港澳工作小組改制 已見加強領導職能

中央對港工作調整，其實早於2020年已見端倪。過去中共中央直接對接港澳事務的部門，為中央港澳工作協調小組。2003年「七一」大遊行後，時任中共政治局常委、中央書記處書記曾慶紅擔任小組組長，全面領導港澳工作。到了2020年，該小組更名為中央港澳工作領導小組，名正言順領導涉港澳工作。由此可見，中央對香港管治的領導一直加強，今次進一步具體說明工作內容，或是為中央港澳辦工作定下KPI（關鍵績效指標）。

以此扣連國家主席習近平最近的講話內容，就明白港澳工作在中央的地位已提升到新的層次。習近平在人大閉幕禮上指：「要紥實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」。

港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

過去「確保香港繁榮穩定」目標 現成「強國建設」條件

中央過去提到相近內容，2021年12月，習近平會見到北京述職的時任特首林鄭月娥時，表示「實踐証明，新選舉制度符合『一國兩制』原則，符合香港實際，為確保『一國兩制』行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。」習近平在「二十大」報告中則提到：「『一國兩制』是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。」

過去講到「保持港澳長期繁榮穩定」，這就是「一國兩制」的目標。但習近平人大閉幕禮講話，已將「保持港澳長期繁榮穩定」升格，成為「推進強國建設」的一大條件。由此可見，港澳繁榮穩定已經成為中央「強國建設」決策的重心之一，中央港澳辦添加「保障民生福祉」，正正就與「繁榮穩定」相對應。

此外，融入國家發展大局亦是中港發展的重要工作，中央港澳辦要支持相關的調查研究，較以前國務院港澳辦的政策建議工作更有針對性。

因此，新組建的中央港澳辦將有更具體工作範圍，涉港澳事務有更大權責，除了過去的統籌協調工作，更要督促各界包括香港政府落實職責，以保障香港長期繁榮穩定，達致強國建設的目標。

隨著港澳在國家政策定位中的地位提升，中央港澳辦的設立正與此相呼應，突顯中共中央視港澳事務進入新層次。不過，相應也有一些問題的答案尚未揭盅。

中央港澳辦主任 將會是何層級？

現時的港澳工作決策主要來自中央港澳工作領導小組，辦公室設於原港澳辦。無論是中央港澳工作領導小組或其前身的中央港澳工作協調小組，領導小組的均是政治局常委。現已「退常」、晉身國家副主席的韓正，在上屆政府正是以政治局常委、國務院常務副總理身份擔任中央港澳工作領導小組；作為小組副組長的現任港澳辦主任夏寶龍，上任前當選為全國政協副主席兼秘書長，為副國級人馬。

參考類近中央澳辦辦的中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任宋濤，出任該職務前曾擔任全國政協委員，再之前的2015年出任中共中央對外聯絡部部長，與夏寶龍國家領導人級數有分別。

因此，中央港澳辦主任人選的層級是否會有調整？會否仍由國家領導人級別掌管？與中央港澳工作領導小組之間的關係等，目前尚未有答案，但卻值得大家高度關注。