李慧琼：與特首加強溝通　爭取中央支持特區政策

全國人大常委、民建聯主席李慧琼在電台節目表示，成為人大常委感到責任重大，將與特首李家超加強溝通，積極爭取中央支持特區政策，同時亦會與市民聯繫，發揮雙向溝通的作用。



民建聯早前舉行兩會精神分享會，李慧琼表示過去5年很多人關心人大常委會議議程。（資料圖片/盧翊銘攝）

李慧琼在商台節目表示，會用好人大常委的角色，向中央說明香港實際情況和需要，與特區政府「拍住上」，爭取中央支持特區不同政策。

時間上優先考慮國家事務 惟立法會不想輕易請假

李慧琼身兼多項職務，被問到會否辭去區議員及民建聯黨主席，她表示民建聯正進行架構重組，將於6月換屆，未來更着重工商專業和青年工作，最終是否連任需要與黨員商討。至於立法會內務委員會主席，李慧琼指需要整體平衡，作為新任常委，時間上會優先考慮國家事務，但坦言在國家或立法會層面都不希望輕易請假。

中共中央組建中央港澳辦，作為中央辦事機構，李慧琼認為無論港澳辦隷屬於國務院還是黨中央，都是由黨總書記兼國家主席習近平帶領。她說習近平多次重申堅持「一國兩制」，認為社會毋須由為今次調整推演到會影響「一國兩制」的落實。

李慧琼在有線新聞節目再談到中央港澳辦，指中央直接領導會令指更加到位和直接，體現中央對港澳事務的重視，以及對香港以至「一國兩制」的關心。