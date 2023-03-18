大球場旁加路連山道幾百米路塞半個鐘　霍啟剛嬲爆：簡直極級混亂

立法會議員霍啟剛身兼港協暨奧委會副會長，自然經常出入大球場旁的奧運大樓，不過今日（18日）遇上大塞車，短短幾百米路塞了半小時。



立法會去年通過加路連山道地盤興建新區域法院大樓，當時已有議員擔憂交通擠塞。霍啟剛更要求官員實地視察，項目早段就要好好規劃。



車多路窄 更有違例停車、泥頭車和「學神」

霍啟剛今早離開奧運大樓轉入加路連山道，幾百米道路足足塞了半小時。他說，加路連山道本身就狹窄，南華體育會外經常有違例停車，「一直甚少有人執法」，再加上兩個正在施工的地盤經常有大型泥頭車出入，同時又是學車路線，直言交通狀況難以接受，「簡直係陷入極級混亂狀態」。

立法會去年討論加路連山道區域法院撥款時，已有議員提出這條街「街頭塞到街尾」，但出席會議的運輸署助理署長只有簡單說明，指交通評估已經考慮到人流增加，「但現實情況又係唔係呢？」

引李強言論要求官員親身視察

他引述國務院總理李強指：「坐在辦公室碰到的都是問題，下去調研看到的全是辦法」，希望政府官員多些親身考察、了解民情，「不只是睇顧問報告、睇指標見到OK就覺得可以過關」。霍啟剛認為，當區域法院和商業大樓落成後，加路連山道交通狀況必定惡化，「希望當局唔好「到時先算」，依家就要好好規劃解決問題」。