加路連山道地王准建兩商廈　元朗「跨代共居房屋」批建6幢住宅

屋宇署10月份批出22份建築圖則，其中最具規模為希慎興業（0014）及華懋合作發展的銅鑼灣加路連山道商業項目，准建兩幢樓高24層及15層的商廈，另設5層地庫，總樓面約108萬平方呎。

至於本地老牌家族永倫集團旗下灣仔謝斐道金鐘大廈，准建一幢樓高26層商廈，另設一層地庫，總樓面約6.87萬平方呎。

住宅方面，新地（0016）元朗東成里發展項目，獲批建6幢樓高17層至19層的商住大廈、兩幢住客會所，住宅樓面約75.7萬平方呎，非住宅樓面約4.73萬平方呎。項目將提供幼稚園及政府、機構或社區設施。據之前向城規會提交的方案，項目涉逾1,500伙。

新地元朗東成里項目，之前獲城規會批建8幢住宅（如上圖），現最新改為建6幢。（城規會資料）

大埔汀角過渡性房屋涉1236伙

市建局旗下啟德道/沙浦道發展計劃，准建3幢樓高29層商住大廈，另設4層基座樓面及5層地庫。住宅樓面42.84萬平方呎，非住宅樓面約8.56萬平方呎。項目將提供政府、機構或社區設施。按照當局規劃將興建810伙。

過渡性房屋方面，由會德豐借出予九龍樂善堂的大埔汀角黃魚灘項目，准建11幢4層高的過渡性房屋、兩幢單層商業物業，住宅樓面約23.19萬平方呎，商業樓面約1,335平方呎。項目早前向城規會遞交發展方案，擬提供1,236伙過渡性房屋。