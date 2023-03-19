張國鈞總結訪歐、泰成果　兩國際司法組織將在港辦亞太周

本月先後出訪歐洲及泰國的律政司副司長張國鈞表示，歐洲和亞太區等國家及地區，對本港營商及法律環境，仍然非常信賴。他又指，有兩個國際司法組織將在港舉辦亞太周活動。



至於律政司提出修訂《法律執業者條例》，限制海外律師參與國安案件。張國鈞表示，修例並非一刀切，相較其他普通法司法管轄區不容許海外律師處理案件，亦不設專案認許制度，強調本港已比其他地區開放。



張國鈞早前出訪歐洲，並出席海牙國際私法會議總務與政策理事會會議。（資料圖片/律政司）

張國鈞今日在一個電視節目中指，外訪見面並非純粹寒暄，特區政府希望未來做好法律中心地位，舉例今年9月海牙國際司法會議，決定在香港舉辦一個慶祝他們成立130周年的亞太周；11月則是律政司一年一度的法律周，他早前出訪聯合國國際貿易法委員會，也確定委員會在法律周其中兩天在香港舉行亞太司法周，邀請世界各地不同司法管轄區法官及司法人員來港交流。

他強調，香港在國際上依然在法律方面有優勢，但不能故步自封，也不能自滿，要在現在地區競爭激烈情況下，繼續用好本港優勢。

張國鈞在本月5日出訪歐洲四國，包括意大利、奧地利、瑞士和荷蘭，與總部設於當地的三大國際私法組織舉行會議，即國際統一私法協會、海牙國際私法會議和聯合國國際貿易法委員會。他在12日早上返抵本港後，於15日再率領由香港法律界人士組成的30人代表團，訪問泰國曼谷3日，推廣本港法律服務，並首次在海外推廣「調解為先」承諾書運動。