終院首席法官張舉能明率團訪大灣區　晤最高人民法院副院長

終審法院首席法官張舉能明日（20日）率領司法機構代表團前往粵港澳大灣區內城市3日，行程包括廣州、深圳和珠海，訪問三日，期間將會與最高人民法院副院長楊萬明會面。今次是張舉能出任終院首席法官後，率領司法機構訪問團首訪大灣區城市。



翻查資料，張舉能2021年1月上任後，同年5月曾率領司法機構代表團訪問北京，與全國人大常委會、最高人民法院、最高人民檢察院及港澳辦等會面。而前任終審法院首席法官馬道立亦先後於2016年、2013年和2011年應內地最高人民法院邀請，率團訪京。首任終院首席法官李國能任內亦曾多次訪京，2004年更獲時任國家副主席曾慶紅接見。當時作為政治局常委的曾慶紅是中央港澳工作協調小組組長。



代表團成員還包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官林雲浩、高等法院原訟法庭法官陳健強和陸啟康，及司法機構政務長梁悅賢。訪問團會參訪當地法院設施、出席座談會，及與內地法官及司法人員就法院運作及其他相關司法議題進行專業交流。是次訪問是司法機構與內地法院持續交流的其中一項安排。

代表團將於本月22日下午回港。在張舉能首席法官離港期間，由終審法院常任法官李義署理終審法院首席法官職務。