選民登記｜無住址證明即取消資格 　鄧飛質疑：法律基礎穩陣？

新一輪選民登記活動6月2日截止，立法會政制事務委員會今日（20日）討論相關安排，多名議員質疑現行選民登記安排，選委界鄧飛指選民因未能按時提交住址證明，即被取消選民資格，認為做法等同剝奪投票權，質疑：「個法律基礎穩唔穩陣？」



政制及內地事務局首席助理秘書長戚瑜暉回應指，條例定明選民「依法」享有投票權，強調做法符合法律要求。



根據現行規定，市民若要登記為選民，必須提交最近三個月內發出的住址證明，而已登記選民若要更改登記資料，例如更改登記地址，也須提交新的住址證明。

鄧飛指出，選舉事務處現時以寄信方式要求選民出示居住證明，如選民未能出示住址證明，或未能及時回覆當局，便不獲納入選民登記冊，質疑做法是否有法律基礎。

他續指，根據《基本法》第26條，規定所有香港永久性居民都擁有選舉權及被選舉權，當局以選民未能及時回覆或提交資料，即取消其選民登記，變相剝奪其投票權、選舉權：「以內地法律來說，犯法、坐監、死刑先會被剝奪（投票權），但香港咁輕而易舉就被取消？其實個法律基礎穩唔穩陣？」

自由黨李鎮強表示，以他多年的地區經驗，有不少婦女因為與家人同住而無法提住址證明，最後難以登記成為選民，反問政府為何不「調轉邏輯」，從「登記成為選民」改為「登記不成為選民」，又質疑當局現時登記步驟繁複，嘲諷指「只有好鍾意投票嘅人先會做曬」。

戚瑜暉則回應，選民是「依法」擁有選舉權，要求選民提供住址證明是有法律基礎。至於李鎮強的建議等同把現行選民登記更改為「強制登記」，形容屬重大改變，政府要再細心考慮。