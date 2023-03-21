李家超今午會晤廣東省長　商大灣區注入動能　稱「香港風光無限」

事隔兩周後行會今日（21日）再次召開，特首李家超在會議前會見記者，回顧早前到訪北京時，共拜訪了11個機構及部委，指各部委均十分支持香港融入國家發展大局。



他透露於今午將與廣東省省長王偉中舉行「粵港合作聯席會議」，將會討論如何為大灣區注入更大的動能，直言：「有信心是次會議可以達成成果」，又稱「香港風光無限」。



上周訪京共與11個機構、部委會晤 獲得支持

李家超表示，上周列席第十四屆全國人大第一次會議閉幕會，並利用此機會在北京，拜訪了11個機構及部委，他感謝各部委表示特區及香港發揮好在「十四五」規劃下的八大中心定位、參與粵港澳大灣區建設、實踐「一帶一路」倡議，對此他表示感謝及感到鼓舞。他指港府會不失時機，更加積極及主動融入國家發展，參與大灣區建設及參與「一帶一路」會議，香港會發揮好在這方面的優勢，貢獻國家。

今午與廣東省長召開聯席會議 料可達成成果

他透露，今午將與王偉中舉行「粵港合作聯席會議」，他指這是相隔兩年來首次召開聯席會議、相隔4年後首次舉行實體會議，更是舉行「二十大」後，及他上任行政長官後的首次聯席會議。

他指，上月他到訪廣州，並拜訪了廣東省省委書記黃坤明及省長王偉中，指大家都同意粵港兩地在推進大灣區高質量發展上的合作空間是無間及多領域。

而是次聯席會議將會討論如何為大灣區注入更大的動能，達到互利共贏的結果。李家超直言，有信心是次會議可以達成成果，他指大灣區「九加二」各有優勢：「我經常比喻，與其將單一城市訓練成為又跑得快、又跑得遠、又跳得高嘅一個隊伍，不如就讓一個已經跑得快嘅城市，加一個跑得遠嘅城市、又再加一個已經跳得高嘅城市，三個一齊，組成一個又跑得快、又跑得遠、又跳得高嘅組合城市群。咁樣我哋就可以又贏到結果，又贏到時間。」大灣區形成高質量發展城市群，可以成為一個高質量的優越灣區。

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融入國家發展大局督導組明日召開第二次會議

他指，「融入國家發展大局督導組」將於明天召開第二次會議。他回顧香港與內地通關已逾1個月，指各官員、局長將會到訪內地，與內地官員建立良好關係，過去數年，文體旅局、政制局等均有到訪內地。

提到特區司局長與中央部委建立緊密聯繫，被問到如何建立「緊密聯繫」，有否KPI要求？李家超指司局長會緊密聯繫內地不同單位，上任後已經談及會展開不同活動，會積極主動融入國家發展，又稱「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設都有機遇給香港，融入國家發展作為聯通內地及世界的橋樑。

李家超強調，過去在北京7天拜訪不同部委，大家都同意發展不同溝通聯繫，並指司局長將與不同城市單位面對面溝通。他認為有不同元素更有效、更主動、更積極，面對面商談建立互信得到更多共識，會積極推動共贏多贏方案，不同單位城市推動方案是持久工程，會多方面方案與不同單位城市推出，達到長遠更高效成績。他指，《施政報告》一系列KPI有方案，達成會有公布，例如下午與廣東省官員會面，如有成果都會公布。

單日內地訪港人次達10萬人次

李家超又提到，近日單日內地訪港人次已達10萬人次，他預期隨着各大型活動開展，如藝術展、欖球比賽，香港「全面復甦已經喺大直路，要團結一致，聯繫世界。香港風光無限！」