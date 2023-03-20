「香港海關青年發展計劃」首赴深參觀　團員：未來考慮在深圳工作

3月18日至3月19日，「香港海關青年發展計劃」首個粵港澳大灣區交流考察團在香港海關工作人員的陪同下，36名團員在深圳展開兩天一夜的參觀交流行程。

據《深圳衛視》報道，交流團參訪地點包括深圳海關總部、深圳金融科技企業等機構，深度感受中國現代化發展及港深一衣帶水的密切合作。

此次「香港海關青年發展計劃」也是香港海關為慶祝改革開放45周年所舉辦的系列活動之一。



3月18日上午，交流團經深圳灣口岸進入深圳，體驗「一地兩檢」的快捷通關模式。首先到訪深圳海關總部了解深圳海關的發展，以及港深兩地海關在便利商貿、口岸開放和打擊跨境走私等方面的合作。

隨後，交流圖又走訪了深圳金融科技企業，聆聽在深香港創業青年分享經驗；在福田河套深港科技創新合作區，了解港澳青年在深圳發展的優惠扶持政策。還前往光明農場參觀供港蔬果食品的生產及檢驗檢疫過程，了解供港「菜籃子」蔬果食物的質量安全。最後在深圳博物館參觀改革開放45年的成就。

香港海關助理關長胡偉軍稱，港深關係密不可分，在改革開放的45年中，深圳作為前沿城市，有著翻天覆地的改變。希望通過活動，讓香港青年朋友前往深圳，了解深圳經濟、社會、科技的發展，為他們提供新的啟發。

19日，行程最後一站，香港海關關長何珮珊與團員在深圳廣電參觀，青年學生體驗內地媒體行業的高新技術，如虛擬直播、虛擬演播廳等；同時觀看了《前路》等影片，了解以穿嶺隧道、中老鐵路、航天之路的三段故事。

兩天一夜參觀交流後，團員梁毅凡表示，未來會考慮到深圳工作，「畢竟大灣區正處於高速發展時期，而且政府也推出了不同的優惠政策，去推動整個大灣區的發展，發展前景非常廣闊。」

作為「香港海關青年發展計劃」舉辦的首個交流活動，何珮珊表示，希望能令香港青年透過視、聽、學、玩，認識國家的高速發展，藉此鼓勵青年在大灣區盡展所能，實現夢想。

香港海關副關長陳子達透露，香港海關接下來還會陸續推出與更多內地不同省市的考察交流活動，加深青年對內地文化的了解，理解國家政策和發展方案，感受國家經濟、社會、科技等方面的高速發展。