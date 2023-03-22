肖亞非晤駐港使節大灣區訪問團：聚焦科創、堅持製造業當家

由外交部駐港特派員公署特派員劉光源率領的駐港使節大灣區訪團，與東莞市委書記肖亞非會晤。肖亞非稱將聚焦「科技創新＋先進製造」，堅持製造業當家。以色列駐港總領事藍天銘代表發言時指，對東莞在先進製造和科技創新等領域的發展印象深刻「百聞不如一見」。



這個由逾百名駐港使節、商會代表等組成的訪問團，於20-21日轉抵東莞，東莞市委書記肖亞非於20日會見訪問團時表示，作為全國第15個GDP過萬億、人口超千萬的「雙萬」城市，東莞正深入學習貫徹黨的二十大精神和「兩會」精神，將聚焦「科技創新+先進製造」，堅持製造業當家，堅持創新驅動發展，緊緊抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇，在更高起點上加快高質量發展。

之後，東莞市為訪問團舉行歡迎晚宴暨經貿投資交流會。東莞市長呂成蹊作主題推介，強調東莞正圍繞松山湖高新區、濱海灣新區等重大戰略平台，重點發展新一代電子信息、數字經濟、新能源、新材料、智能製造、高端裝備、生物醫藥等新興產業，構造具有全球競爭力的現代化產業體系。他希望外國駐港領團和商界充分發揮資源優勢，攜手搭建東莞與各國經貿合作的橋樑。

訪問團21日則先後到東莞松山湖高新區，參觀中國散裂中子源基地、松山湖材料實驗室、華為松山湖基地等，了解東莞科技創新體系，發掘粵港合作機遇。

之後，訪問團已轉往廣州，參觀為汽車製造業和新能源企業等提供智能製造生產線的明珞裝備公司，及開發高性能植入醫療器械產品的邁普再生醫學科技公司，及出席廣州市推介會和歡迎晚宴，廣州市委書記林克慶亦有出席。