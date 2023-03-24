律師會將訪京　陳澤銘稱會如實反映意見　包括國安法

香港律師會將於本月27日至31日拜訪北京，律師會會長陳澤銘今日（24日）交代行程，將拜訪多個部委。他指訪問是一年一度的傳統，已收集會員及國際社會的意見，包括對《港區國安法》的看法，會如實、中肯地向中央反映。



陳澤銘稱，本次將帶領全體理事會訪京，同時向中央分享律師會多次外訪成果。他指會交流法治情況，包括會員對《港區國安法》的意見都會如實反映，提及國際對沒有判刑的人士長期不能保釋、審訊時間長等情況認為不理想，又稱實際執行情況未必需要中央管理，但強調不同意見都會反映。他補充指，不否認《港區國安法》比較有爭議性，但不同國家的國安法都是如此，認為有不同意見屬於正常。

拜訪司法部、外交部、發改委、港澳辦等

本次行程將會拜訪司法部、外交部、商務部、國家發展何改革委員會、最高人民法院、中華全國律師協會、三所內地大學（北京大學、清華大學、中國人民大學法學院）、全國人大常委會香港基本法委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國務院港澳事務辦公室。至於會否會面領導人，陳澤銘稱行程緊密，未知會與何人會面。

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另外，律師會曾去信立法會，指修訂《法律執業者條例》後，海外律師來港需特首兩次批准是架床疊屋。陳澤銘稱，當時沒有草案，現時條文已經公布，會檢視草案再作出正式書面回應。被問及會否擔心影響海外律師來港，他指大部份國家都不允許沒有本地執業資格的律師出庭審訊國安案件，香港政策已屬開放。