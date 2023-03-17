李家超訪京｜率8局長見11個部委機構　李指面對面交流助解決問題

行政長官李家超本周日（12日）展開一連七日的北京拜訪各部委的行程，原定在3月18日返港。行程至今接近尾聲，李家超傍晚在北京見記者，分享首次列席人大會議的感想，拜訪中央各部委的情況，以及對組建中央港澳辦的感想。



李家超表示，熱烈祝賀國家主席及軍委主席習近平連任，「代表人心所向，代表人民擁護、信任同付託。」他指，在會上聽到習近平關心香港及「一國兩制」的堅持，感到振奮與激勵，讓港府更有動力做好決策，團結一致做得更好。

他續指，首次帶同8名局長，拜訪11個部委及中央機構具有多重意義。他強調，重視溝通及建立互信，認為解決問題的方法為面對面的交流，並對各部委能在繁忙時間仍安排見面，感到衷心感謝。

他又指，每位領導支持香港「一國兩制」成功實踐，同意優化措施，支持香港繁榮穩定，並與科技部簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，開展有效溝通合作的新篇章，與內地不同單位共同解決問題，形容為「康莊大道」。

中央近日公布設立「中央港澳辦公室」，李家超表示堅決擁護及支持，並感謝中央對香港的關心，對「一國兩制」的高度重視。他認為進一步加強港澳工作的領導，有利於「愛國者治港」及國家安全，以及民生與經濟，「中央從來對香港好，從來對香港市民好。」

▼3月13日 列席第十四屆全國人民代表大會▼



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指組成中央港澳辦有強化領導的功能

他認為，中央港澳辦公室有着強化領導的功能，在推動不同政策方面，將更有效執行，亦令他與香港政策部委的溝通更順暢，可全面反映香港的狀況。例如其中一個辦公室職責在於督促落成責任，對「一國兩制」成功實踐，香港繁榮穩定有提振作用。

李家超表示，目前香港情況平穩，但存在影響國安的風險，「某啲人仲喺某啲環節嘗試軟對抗。」他指，外國勢力插手風險仍存在，國際關係錯綜複雜，香港作為特別行政區聯繫內地，需要謹慎及警戒，保持憂患意識，因此經常與相關單位討論，並與內地共同維護國家安全。

至於《基本法》23條立法方面，李家超希望可應對將來不同風險，強調重視條文細節與能力，已有同事審視各國普通法的國安條例，以訂立適用於香港，又可保障國家安全，及符合香港現實情況的條例。他並指，中央會議亦必須盡快履行責任，強調會盡快立法。

▼3月14日 財政部部長劉昆見面及參觀故宮▼



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他並解釋《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，涉及資源共用，及加快審批過程，認為簽署後可全速將香港建立成國際創科中心。

葵涌兇殺案疑犯潛逃日本 李家超：有刑事司法互助協議

至於葵涌兇殺案疑犯懷疑潛逃日本，李家超指，香港與日本有刑事司法互助協議，稱兩地機制暢通，相信警隊會努力追捕疑犯，讓疑犯得以接受法律制裁。

▼3月16日 與外交部長秦剛及教育部長懷進鵬見面▼



行政長官李家超早前啟程到北京，展開一連七日的北京拜訪各部委的行程。行程至今接近尾聲，李家超傍晚在北京見記者，交代今次拜訪的成果。

李家超今早亦出席香港北京高校校友聯盟舉辦「肩負使命 共創未來」在京港生座談會，同場有北京市委常委、統戰部長楊晉柏、香港中聯辦北京聯絡部負責人蘇玉軍等。他與20多名在京升學的香港學生交流，並透露考慮今年年中擴展高端人才通行證計劃，讓更多內地學府加入考慮之列。

▼3月16日 走入老胡同吃早餐及行街市▼



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▼3月16日 觀看天安門升旗禮▼



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李家超今次拜會部委，有多名相關政策局局長均有參與部分行程，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮和創新科技及工業局局長孫東等。行政長官辦公室主任葉文娟和政府新聞處處長陳偉偉亦會隨行。

▼3月12日 李家超出發到北京拜訪各部委▼

