民建聯發表屯門西龍鼓灘建議書　周浩鼎：目標5萬人原區就業

屯門西及龍鼓灘填海規劃即將啟動，內河碼頭一帶將會變天。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎及民建聯屯門支部聯合撰寫規劃建議書，提出要製造大量原區就業職位。



擁地理優勢 可發展高端物流及先進製造業

周浩鼎聯同民建聯屯門支部主席巫成鋒，副主席鍾健峰及社區主任龍瑞卿、張恒輝，舉行建議書發布會。

建議書指，屯門西透過深港西部通道前往深圳南山或屯門至赤鱲角隧道往港珠澳大橋及香港國際機場，均在30分鐘內到達，有條件發展高端物流及先進製造業。政府在研究中建議，龍鼓灘填海將由原本建議的220公頃縮減至145公頃及重新規劃鄰近的65公頃棕地，而新增的用地將由現代先進產業作主導並提出如現代物流園、先進建造產業園區、高端綠色產業園區，以及容納棕地作業的多層現代產業大樓，民建聯表示歡迎，並希望政府及早與相關企業和持份者構思規劃佈局。

提出建立食品加工中心 設智能生產線

周浩鼎指，屯門西規劃及龍鼓灘填海必須以具經濟價值的產業主導，藉此為屯門居民製造大量原區就業。意見書提出屯門西可發展食物科技、先進製造業等「工業4.0」項目。巫成鋒表示，香港食品加工業一直非常優秀，2019年行業總貿易貨殖超過500億元，2020年聘用超過2.8萬人，值得政府考慮在龍鼓灘建設食品加工中心，讓業界以智能生產線工作。

倡新建兩條對外連接路 並設近岸鐵路接駁屯門南

人口增加，交通配套亦要升級。鍾健峰提出政府應基建先行，增設兩條主要幹道。一條由屯門至赤鱲角連接路屯門入口直達龍鼓灘新發展區，為屯門西龍鼓灘連接路。另一條為現時政府建議的屯門繞道上增建支線往11號幹線的掃管笏連接路，提供另一條由屯門西往市區的高速公路。

龍瑞卿則提出建設由屯門東至屯門西的近岸鐵路，接駁屯門南延線計劃，長遠而言應延伸至港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌一帶。

民建聯按東涌東及洪水橋發展模式計算，推斷屯門西及龍鼓灘整體規劃可提供7.1萬個就業職位，促請政府規劃時盡力提供超過5萬個職位，並考慮建議書多元發展的建議。