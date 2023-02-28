龍鼓灘填海｜議員憂缺交通促建屯門西支線　甯漢豪：或需收地發展

發展局擬重啟屯門龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的研究，當中龍鼓灘填海範圍將縮減三分一至145公頃，並首次提出在內河碼頭填海造地40公頃，前者將發展現代先進產業，後者則會發展成住宅社區。立法會發展事務委員會今日（28日）開會討論，有議員關注當區交通不足，促請當局興建屯門西延線，亦有議員關注今次填海規劃涉及私人土地。

發展局局長甯漢豪表示，將會研究分階段展開鐵路規劃的可能性，她又承認，填海以後的土地大部份涉及私人土地，日後或需收地，惟現時仍未有定議案。她續指，整個研究範圍涉及380公頃土地，預料可於2027年動工填海，首批在龍鼓灘填海所得的土地最快可於2030年出現。



▼龍鼓灘▼



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田北辰促先建屯門南至屯門東小欖鐵路

實政圓桌的田北辰表示，現時龍鼓灘一帶的車路不足，該區的產業發展亦重型工程車輛急增，加劇居民與重型車「爭路」的問題，直指區內已「民怨沸騰」，研究普遍數以年計，憂慮今次研究涵蓋的屯門西鐵路發展將遙遙無期，促請當局在擬建的交椅洲鐵路屯門東小欖站，先興建由屯門南至屯門東小欖一帶的鐵路，以照顧當區的50萬人口。

民建聯議員周浩鼎則表示，龍鼓灘鄰近深圳灣口岸，目前更加有屯門赤鱲角連接路，駁通往機場之路，形容該區地理位置有優勢，故今次的填海造地和重新規劃，應以具經濟價值的新型產業主導，例如現代高端物流產業，以為屯門區居民製造原區就業機會，形容此舉才能令填海「值回票價」。

龍鼓灘填海及重新規劃屯門西的工程研究位置圖。（文件截圖）

何俊賢：可發展休閒漁業、漁民組織遊艇會等

同屬民建聯的議員何俊賢則指，當局提交的研究文件僅提及將填海範圍預留作現代產業，對區內漁業發展隻字未提，建議當局可發展休閒漁業、漁民組織遊艇會等，強調政府不應在填海後才考慮規劃。

甯漢豪回應指，當局「唔會先填海先諗規劃」，並承諾會廣納民意，包括考慮在研究中加入漁業發展。

劉業強：歡迎政府削減填海規劃

本身是龍鼓灘原居民的鄉議局主席劉業強則歡迎政府削減填海規劃，但仍希望當局能微調計劃，避免興建屏障物，破壞原居民葬區的風水，他亦關注今次規劃會涉及私人土地。甯漢豪承認，大部份填海範圍外的土地屬於私人土地，當局或須收地，但市場亦可在政府完成改劃後自行發展。她又指，葬區位處北面山坡，已可形成天然屏障，日後的研究亦會顧及風水。