屯門西龍鼓灘發展應產業先行　周浩鼎倡建大型隧道連接

隨着深圳灣口岸、屯門赤鱲角隧道建成，屯門西部即將有重大發展，包括計劃在龍鼓灘內河碼頭填海建屋。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎，昨日（15日）就與發展局局長甯漢豪會面，提出屯門西及龍鼓灘發展的意見。



周浩鼎與甯漢豪視像會面，提出新界西規劃和龍鼓灘發展的建議。（周浩鼎Facebook）

地理優勢可發展新型物流業 提供原區工作職位

周浩鼎聯同民建聯屯門團隊，與發展局官員以視像會面，提出多項發展意見。他們認為，屯門西規劃必須以產業為先，增設具經濟價值新型產業，例如新型物流產業。

周浩鼎向《香港01》解釋，新型物流中心就似大型物流集團運作，以應付新型電子商貿的需要，中心內包裝、裝拆、空運，一應俱全。他說發展該產業可以為屯門居民製造大量原區就業，而屯門西區鄰近深圳灣口岸和屯門赤鱲角連接路，有地理優勢。

龍鼓灘。（資料圖片）

參考康寶路隧道計劃 增加對外連接

發展產業將會帶來大量崗位和人口，但交通配套亦是個挑戰，目前主要道路為龍鼓灘路，周浩鼎強調絕不能單靠一條路來支撐，提出必須開闢一條大型隧道。

政府早年曾考慮興建康寶路隧道，連接藍地康寶路至曾咀靈灰安置所，但2021年環境局推算造價超過100億元，認為不符合成本效益而擱置，更引發2022年龍鼓灘居民提出司法覆核，但法院拒絕受理。

周浩鼎說，他們建議的龍鼓灘隧道，可以參考當年康寶路隧道的研究，讓龍鼓灘多一條對外連接道路。