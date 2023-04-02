融入大灣區發展　2新任港區人大分析香港青年人面對的挑戰

新一屆人大會期展開，如何融入大灣區會是未來五年任期焦點，本港學校因應課程需要安排師生到內地考察，了解國家最新發展。但香港年輕人如真的決定北上發展，除需要進一步加深對內地認知，還會面對甚麼困難？他們要如何裝備自己？港區人大當中可以發揮甚麼作用？



《香港01》訪問了兩位都是參與社團事務的港區全國人大代表文頴怡和徐莉，分析本地年輕人北上發展遇到的困難，身兼香港廣西社團總會會長文頴怡建議要先增加青年對國家認同感。九龍社團聯會理事長徐莉則指有三大挑戰，建議加強針對性的軟性宣傳。



文頴怡：多安排內地活動 增加身分認同感

文頴怡指，人心回歸仍然是一道重要課題，過往青少年在求學過程中，親身接觸內地的機會不多，雖然不少社會團體都會舉辦內地考察團，但大多行程短且緊密，青少年未能留下深刻印象。

因此，她認為港區人大代表要了解港人投身內地發展的障礙，從青年角度出發，向中央政府提出針對建議。對此，她希望未來持續推動香港與內地多溝通，為香港青年安排更多活動，例如到國家的航天設備、無人工廠、大型基建等參觀，組織參與內地「軍營開放日」活動。

此外，她指出香港的同鄉社團對可利用對自身省份的熟悉，穿針引線、動員資本流入國家建設，同時可推動香港青年到內地考察，增加身份認同感。不但如此，她表示同鄉社團可培養更多青年骨幹，讓他們日後在各自的崗位上推動香港融入國家發展大局。

徐莉：港青面對三大挑戰

另一位同是參與社團工作的港區人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉表示，中央高度重視香港發展，認為中央對港區人大代表的期望，是在參與國家治理和香港社會事務方面發揮「雙重積極作用」。在國家層面，她會積極參與最高國家權力機關的工作，同時貢獻香港智慧，推動香港融入國家發展大局；在香港層面，她認為要促進國家與世界的聯繫，推動參與大灣區建設。

談及如何推動大灣區發展，徐莉表示，香港青年在大灣區發展主要面對三方面挑戰，包括缺乏內地人脈網路和工作經驗、與內地人才競爭，及缺乏對內地相關制度認識，部分人甚至對北上發展存在誤解，局限個人發展空間。

她認為需要進行軟性宣傳，提升港澳青年對大灣區發展的信心和自主性，通過各類軟性時事資訊節目、大灣區行業考察團、青年互助社群等，讓青年感覺到參與大灣區發展是可以考慮的方案。另外，她認為要搭建大灣區人才交流平台，提供機會讓更多港澳人士為大灣區建設出謀劃策。

除此之外，徐莉表示惠民政策亦十分重要，大灣區「9+2」城市要攜手打造優質生活環境，創造更多的就業機會和創業條件、更便利的通關流程，更優質的醫療、養老等社會服務。