陳冬籲民建聯向港人推動「兩會」精神　做好三個把握

中聯辦副主任陳冬今日(20日）出席「民建聯學習貫徹全國兩會精神宣講會」，呼籲該黨走入社區做好對港人的宣講，推動「兩會」精神在港落地生根。至於如何更好學習貫徹兩會精神，陳冬的貼士是要做好三個把握。



出席宣講會的包括民建聯港區全國人大代表、政協委員、立法會議員、執行委員、支部統籌主任等骨幹成員。陳冬在宣講會上分享大會主要精神，包括「兩會」的重大意義和重大成果，其中選舉產生了新一屆國家機構領導人員和全國政協領導人員，而習近平總書記全票當選國家主席、中央軍委主席，是這次大會最重要的政治成果，向全世界昭示中華民族的空前團結。

要貫徹兩會精神 做好三個把握

陳冬說，如何更好學習貫徹兩會精神，要注意把握好中國式現代化的香港機遇和香港貢獻、把握好香港發揮獨特地位和優勢的方向路徑、把握好新階段關鍵期香港必須深入反思的關鍵問題。

陳冬指，民建聯會員多、影響力大，要充份發揮這個優勢，向界別領域專業人士宣講，向普通香港市民宣講，重點是要做好向基層市民的宣講，推動「兩會」精神在港深入民心、落地生根。陳冬建議，民建聯成員走進社區基層時，要以市民能接收、聽得懂的語言，多講市民關心的、與港人切身利益相關的內容，多用講故事及舉例子的方式。