兩會精神｜鄭雁雄：金融界推進人民幣國際化、創科界強化產學研
撰文：文維廣
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中聯辦主任鄭雁雄今日(23日）先後出席金融界和創科界「學習貫徹全國兩會精神宣講會」，他在會上強調香港要把握戰略主動、把準發展方向。他寄語金融界要做好「有序推進人民幣國際化」這篇大文章，鞏固提升香港國際金融中心地位；創科界則要鞏固本港基礎研究優勢、強化產學研創新協同，加快建設國際創科中心。
鄭雁雄表示，全國兩會全面貫徹了黨的二十大的戰略部署，香港貫徹落實全國兩會精神最基本的立足點就是把握好中國式現代化的香港機遇、香港貢獻，把握好香港發揮獨特地位和優勢的方向路徑。
金融界要做好有序推進人民幣國際化
他又指未來五年是中國式現代化的關鍵期，也是香港大有可為的戰略主動新階段，抓住這一新階段關鍵期重要機遇，香港必須深入反思過去、深情展望未來、把準發展方向。鄭雁雄指，香港金融界要做好「有序推進人民幣國際化」這篇大文章，在鞏固提升香港國際金融中心地位、促進內地經濟高質量發展和國家更高水平對外開放、維護香港和國家金融安全等方面深入謀劃、積極行動。
創科界鞏固基礎科研 強化產學研創新協同
而在創科界的宣講會上，鄭雁雄指要以習近平總書記去年6月30日考察香港科學園時作出的重要指示精神為指引，進一步鞏固香港基礎研究優勢、強化產學研創新協同、推動香港創科融入國家發展大局、提升香港國際化水平，凝聚起加快建設香港國際創科中心的磅礴力量。
金融界和創科界的兩會精神宣講會，分別由中國銀行（香港）總裁孫煜和京港學術交流中心總裁徐海山作主持。中聯辦副主任尹宗華、秘書長王松苗，香港金融界、創科界代表人士和青年骨幹等60多人參加。
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