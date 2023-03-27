還押中的何俊仁現身議會？　陳祖恒：可大可小｜政壇諸事町

立法會經濟發展事務委員會會議今早（27日）會議，討論《商品說明條例》的實施情況等。不過，委員會主席陳祖恒「擺烏龍」，把民建聯何俊賢誤叫成民主黨前議員兼還押中的何俊仁，引來議員大笑。最後，陳祖恒唯有以一句：「可大可小」化解尷尬。



會議主席陳祖恒「擺烏龍」，以一字之差叫錯民建聯何俊賢做前立法會議員兼還押中的何俊仁。（立法會直播截圖）

立法會委員會議會開始前，主席都會先朗讀已要求發言議員名單。經濟發展事務委員會主席陳祖恒今早（27日）按此程序行事：「第一位係吳永嘉議員、第二位係陳紹雄議員⋯⋯第五係何俊仁議員。」陳祖恒把民建聯的何俊賢，誤讀成何俊仁。

此時，陳祖恒及其他議員似乎仍未意識出現口誤，只有何俊賢「本尊」抬頭示意，立法會秘書即向陳祖恒耳語一番，陳祖恒即大笑說：「對唔住，何俊賢！」之後再說：「可大可小。」打圓場化解尷尬。

有「鐵頭仁」之稱的何俊仁，同時是已解散的支聯會成員，他與前支聯會主席李卓人及副主席鄒幸彤，被控煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。去年8月，他獲准保釋外出，但本月又因涉嫌在保釋期間干擾「47人初選」案證人，遭法庭撤銷保釋，即時還柙羈留所。

不過，何俊賢與何俊仁，無論政治立場、身高、外型都南轅北轍，為何陳祖恒會搞錯呢？