立法會足球隊召集人　何俊賢：阿根廷完美結局　美斯實至名歸

世界盃決賽阿根廷和法國加時鬥到3比3，最終阿根廷以互射12碼勝出。另一方面，立法會足球隊亦重新起步，由阿根廷球迷何俊賢擔任召集人。他接受《香港01》查詢時透露足球隊新計劃，又評論阿根廷決賽表現，直言美斯獲選最佳球員實至名歸。



何俊賢已參與立法會足球隊多年。（資料圖片/林若勤攝）

立法會足球隊將有新球衣 冀2至3月復辦友賽

因疫情闊別3年的立法會足球隊今日（19日）重新開會，由經擔任隊長的何俊賢任召集人。他表示目前約有16人報名參加，但仍然在「招生」，將問剛剛補選進入立法會的4名新科議會有無興趣參與。

他透露立法會足球隊將有新的球衣，暫定2至3月對外重啟友誼賽，將物色對手。

中段法國搶去中場 阿根廷贏波較預期辛苦

何俊賢是阿根廷的「超級Fans」，坦言昨晚決賽贏波是意料之內，但過程較預期辛苦。他指出比賽初段阿根廷以身體對抗的打法壓制法國，包括讓安巴比無法碰球，但中段讓對方搶回中場優勢，以至短時間內連失兩球，由2比0追至2比2。

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希望再睇多一兩年美斯踢波

最終阿根廷以互射12碼勝出，何俊賢直言是完美結局、無可挑剔，而且美斯得到世界盃最佳球員，是實至名歸。何俊賢說，「睇佢（美斯）踢波大嘅細路」會較感動，雖然下屆世界盃未必會上陣，但世界上每個球迷都希望可以「再睇多一兩年美斯踢波」。

他特別點出兩名馬天尼斯，包括曾效力阿仙奴、現在為阿士東維拉門將的達米安馬天尼斯，以及現時效力曼聯的中堅利辛度馬天尼斯，幾個馬天尼斯成就美斯能得到冠軍，認為這批球員要加大力度培養，相信會成為搶手貨。