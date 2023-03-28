訪馬來西亞　陳茂波：進入內地市場最佳門戶　來港投資最佳時機

財政司司長陳茂波昨日（27日）展開在馬來西亞訪問行程，他出席香港駐雅加達經濟貿易辦事處和馬來西亞全國總商會合辦的午餐會時，指隨着本港與內地及國際社會全面通關復常，現時是來港投資最佳時機，強調香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，是進入內地市場的最佳門戶，鼓勵馬來西亞企業積極利用香港開拓內地特別是粵港澳大灣區的龐大市場。



陳茂波今日（28日）會繼續在吉隆坡的訪問行程，傍晚轉往新加坡訪問。



+ 3

陳茂波昨日又與當地金融科技協會代表會面，向他們介紹香港金融科技發展，及預算案多項加速推動數字經濟和第三代互聯網發展的措施。陳茂波表示，有關措施將為企業來港開展業務提供清晰的方向，歡迎馬來西亞的金融科技企業來港尋找機遇，並與在港落戶的國際同業探討合作。

及後，陳茂波禮節性拜會中華人民共和國駐馬來西亞大使館臨時代辦唐銳，介紹香港的最新情況。陳茂波也分別與馬來西亞的醫療保健及金融企業代表會面，就兩地市場最新發展交流看法，並向對方介紹香港的投資環境，鼓勵他們到香港拓展業務。

晚上，陳茂波出席由香港駐雅加達經濟貿易辦事處和馬來西亞中華總商會合辦的晚宴。他致辭時指，香港與馬來西亞在經濟、貿易和文化都有深厚聯繫，雙方關係不斷深化，馬來西亞的華商在當中一直扮演重要角色。他歡迎商會成員進一步利用香港金融、貿易和專業服務和平台，積極開拓粵港澳大灣區市場，推動兩地經貿合作躍上新台階。