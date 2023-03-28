葉劉倡優先發展北都　李家超強調長遠利益「點解唔可以住好啲？」

行政長官李家超今日（28日）回應行會召集人葉劉淑儀提出，以港府現時財政狀況，推展北部都會區發展應先於交椅洲填海。李家超說，兩個項目均已納入《施政報告》，強調兩者均要推進，以往土地不足成為香港競爭的「樽頸位」，要把目光放遠。



他又提到香港人均居住面積中位數僅16平方米（約172平方呎），較新加坡、上海、深圳等地都低，反問：「我哋香港係咪永遠都停咗喺呢個階段⋯⋯點解我哋只係住喺而家嘅面積？點解唔可以比其他地方、城市都比得起上嚟，甚至更好呢？」



李家超強調，北都都會區和「明日大嶼」均要做得好。（張浩維攝）

葉劉淑儀憂政府財政狀況 未能同時進行兩項目

政府正就交椅洲填海計劃做公眾諮詢，同時大力推展北部都會區發展。不過，葉劉淑儀日前接受報章訪問時指，北都及交椅洲填海兩項計劃的財務評估仍未完成，以港府目前的財政狀況，能否同時進行兩項大型計劃仍未可知。她認為北都具有重大策略意義，可以打破「一國兩制」蘊含的發展矛盾，與鄰近地區互補不足，直言在有限資源下，政府應優先發展北都。

李家超今早（28日）在行會前記者會時表示，在《施政報告》中均有提到北部都會區及交椅洲人工島的發展：「個意思即係，兩個項目都會做，而兩個項目都係要點樣做好。」他指當審視香港整體土地供應時，除提供足夠土地居住外，更重要的是要與全球競爭力比較：「居住嘅需要要照顧，但係香港嘅競爭力更加要照顧。我剛才所講『拼經濟，拼發展』，土地，肯定係同我哋競爭力有關嘅一個元素，因為有足夠土地，先可以發展我哋嘅經濟需要。」

李家超強調，北都都會區和「明日大嶼」均要做得好。（張浩維攝）

人均居住面積16平方米 李家超：「點解唔可以住好啲？」

他指，香港人均居住面積中位數約16平方米（約172平方呎），較新加坡、上海低三分之一，更較深圳低四成。他反問：「我哋香港係咪永遠都停咗喺呢個階段？點解唔將我哋嘅實際環境，包括居住嘅實際環境提升，點解我哋唔可以每個人都住大啲？點解我哋只係住喺而家嘅面積？點解唔可以比其他地方、城市都比得起上嚟，甚至更好呢？」

坦言土地成競爭阻礙 「租金要更有競爭力」

在競爭力方面，他認為香港要與世界競爭，這意味香港「必須要跑贏其他人」，這則視乎香港是否擁有足夠的土地以發展經濟、商業，令本地店舖、寫字樓等租金更有競爭力，「令我哋打贏對方⋯⋯我哋嘅眼光要愈睇愈遠、愈睇愈大，我哋嘅眼光唔應該愈睇愈窄，愈睇愈細。」

他重申，土地不足成為香港競爭的「樽頸位」，故北部都會區及交椅洲所提供的土地，不能只單看未來五至十年的發展，而是未來三十至五十年帶給香港的效益及競爭力。他指，香港的填海比例佔本地土地7% ，相比其他城市來說並不多。他指發展局正在進行諮詢工程，未來會提供科學數據讓市民參考。