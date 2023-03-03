01專訪盧寵茂｜盼改革私院制度助公營體系　難加入內地採購議價

醫務衞生局局長盧寵茂上任後多次炮轟私院疫情間的病床使用量，他周三（1日）接受《香港01》專訪時就重申「看病貴、看病難」是本港醫療體系的寫照，昐未來不是依靠「牙力」改善公私營醫療協作，而是從制度上去改革，未來目標是推動所有私院設套餐式收費及接收公院病人等。

對於有聲音建議香港應加入國家集中採購機制，以解決現時買藥貴的問題。盧寵茂表示，會考慮相關建議，惟香港與內地一國兩制有不同關稅區，在執行上或有困難。



醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪時，昐未來從制度上去改革私院協助公營體系。（余俊亮攝）

號召私院支援不靠牙力靠制度

去年新冠肺炎疫情爆發，本港醫療體系崩潰，私家醫院未有及時伸出援手，惹來社會上的批評。盧寵茂去年8月26日出席疫情記者會，花逾五分鐘時間強調，香港醫療應由所有醫療人員承擔，指有八間接收公院病人比率少於六成，甚至是零，屬於不及格。

他接受《香港01》專訪時解釋，私院在疫情初期會定義新冠肺炎為複雜的案例，故未有接收，但隨着疫情轉變，政府會期望私院可以協助公營醫療體系，而事實上在政府介入後，私院已有明顯轉變，願意響應呼籲接收病人。

不少人擔憂私院今次願接收疫症患者只是孤例，被問到日後是否有同樣有「牙力」可呼籲私院參與抗疫，盧寵茂表示不希望依靠個人去解決，而是從制度上去改革，強調私營醫療機構在突發事件未來一定要扮演重要角色，以分擔公營醫療的壓力。

中大醫院屬私營教學醫院。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

中大醫院試點推行改革

「看病貴、看病難」是現時本港醫療體系的寫照，盧寵茂認為，私院收費貴而公院輪候時間長，故除疫情此類突發事件，他亦希望從制度上改革私家醫療體系，包括推動套餐式收費及接收公院病人等，令到中產階層有多些的選擇。

他亦提到，中大醫院已進行相關的改革，而政府目標是希望將此推廣至其他私家醫院，以改善「看病貴、看病難」的問題，「新醫院管理模式就是想走新一條路，（希望看病）不會像公營那麼難，不會像私營那麼貴。」

心臟病「通波仔」支架在內地及香港的採購價差距甚大，內地採購價僅為原價的10至20%。（資料圖片 / 高仲明攝）

內地採購議價能力高 香港不同關稅區難加入

近年內地透過集中採購及談判議價等措施，令相關藥物的價錢大幅減低四至五成，個別藥物的減幅可以更大，有聲音建議香港應加入國家集中採購機制，以解決現時買藥貴的問題。

盧寵茂同意，因中國內地人口多，故議價能量會比香港大，以抗癌藥為例，內地採購價最低僅為香港的17%，而心臟病「通波仔」支架，內地採購價僅為原價的10至20%。

外國藥廠會根據兩地的國內生産總值（GDP）等因素去決定藥物的定價，確保不會有國家因不可支付藥費而無法購入藥物。盧寵茂直言，要加入國家集中採購機制執行上較難，因香港與內地一國兩制有不同關稅區，即兩地對藥物的進口關稅不同，「我們不會放棄想這個方法，但始終香港與內地一國兩制，大家不同關稅區。」