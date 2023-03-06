16%受訪劏房戶自評健康狀況差　社聯促政府擴大基層醫療服務

香港社會服務聯會今日（6日）發布調查結果，發現16%受訪劏房戶自評健康狀況屬於「差」，而收入愈低的受訪劏房住戶，愈多人自我評估健康狀況為「差」；調查結果也顯示，劏房居住環境愈差，住戶的自評生理健康愈集中在愈分區。



社聯認為，政府應探究如何擴大基層醫療服務覆蓋到基層人士及家庭，建議政府設立「18區基層醫療發展基金」用以資助社區組織提供第一、二層基層醫療預防服務，並增加社區藥房，為基層市民和長期病患者提供免費藥物諮詢服務和較可負擔的藥物。



▼3月6日 香港社會服務聯會發布調查結果▼



+ 1

劏房戶收入愈低 愈多自我評估健康差

香港社會服務聯會2022年中下旬進行「低收入劏房住戶的身心健康狀況及基層醫療服務需要調查」，透過全港54間服務單位接觸低收入劏房住戶，共收回1,105份有效問卷。

根據當中自我評估量表結果，16%受訪劏房住戶自評健康狀況屬於差，對比《2014至2015年度人口健康調查報告書》，僅約4%市民自評健康狀況屬於差。而收入愈低的受訪劏房住戶，愈多自我評估健康狀況為「差」。以評分而言，無論生理及心理健康，九成半以上受訪劏房住戶自評低於平均值50分，比例上也較2014/15年度的人口健康調查結果為高。

調查也發現，劏房住戶面對多種居住環境問題，其中他們認為灰塵、街外噪音和蟲害問題最嚴重，其次為缺乏自然光、屋內空氣不流通、異味及黴菌等問題。而劏房居住環境愈差，住戶的自評生理健康愈集中在低分區（即低於35分）。

調查亦分析受訪劏房住戶的人口特徵、收入、自我評估、健康習慣、居住環境因素及居住設施，發現單親家庭及獨居人士有較高的健康風險。

+ 3

劏房隔音差空氣不流通 返夜間居民睡覺難

以59歲的獨居劏房住戶、任職夜班司機的李先生為例，他日間需要休息，但劏房隔音差，令他日間難以入睡，影響精神，劏房內的空氣也不流通，要呼吸新鮮空氣只能到公園坐。膳食方面，也因為劏房地方淺窄，沒有廚房，一日三餐近乎都是食外賣。

社聯指出，許多劏房獨居人士的情況與李先生相似，飲食習慣普遍較差，欠缺預防性的支援服務，認為有需要為他們提供更全面的基層醫療服務。

社聯認為政府應探究如何擴大基層醫療服務覆蓋到基層人士及家庭，建議設立「18區基層醫療發展基金」及增加社區藥房，前者用以資助社區組織提供第一、二層基層醫療預防服務，後者則直接為基層市民和長期病患者提供免費藥物諮詢服務和較可負擔的藥物，同時提供用藥教育活動。

另外，社聯亦建議政府選定劏房較密集的地區建立「社區空間」，作為基層醫療和社會服務的介入點，協助劏房住戶改善與生活環境相關的生活問題。