政府分階段評估氫能設備安全　長遠推動氫電池車及氫氣發電

立法會議員李浩然指出議員議案，建議全面推動香港氫能源產業發展，進行系統性研究並制定發展規劃等，黃錦輝、陳紹雄、陳克勤和李鎮強提出修正案。



城巴去年中引入首架雙層氫能巴士。（資料圖片/李澤彤攝）

李浩然倡制訂氫能源產業發展規劃

李浩然原議案建議，要圍繞氫能源的製備、儲存、利用等環節開展系統性研究，以制訂香港氫能源產業發展規劃。透過生產過程認證分級，以給予相應的碳排放指標認證。並提出積極推動氫能源納入香港碳排放交易市場，進一步發展碳交易和碳金融。

李浩然提出，內地去年印發《氫能產業發展中長期規劃(2021‑2035年)》，新加坡近日亦推出《新加坡國家氫能戰略》，認為港府亦要配合氫能源產發展趨勢。

議員關注法例未容許氫能巴士落地測試

會上有議員關注現有法例規限，陳凱欣指政府未修改法例讓氫能巴士在港落地測試，陳沛良亦指香港法例未容許氫能巴士運行，而香港也未設立加氫站。陳沛良表示，政府缺乏完善的氫能源產業發展規劃，可考慮設立專項基金，資助高等院校及機構研究相關技術。

有份提出修正案的黃錦輝表示，香港在氫能源研究方面，有不俗的成績。有大學研發出嶄新的氫燃料電池，不但電量更持久、亦更具成本效益；而在政府「低碳綠色科研基金」之下，亦有數間大學成功申請資助，正在進行各樣有關氫能生產、儲存、運輸等等的研究項目。

黃錦輝倡設沙盒 測試氫能源產品

但他認為單單研究並不足夠，要有序地推動氫能產業，而與內地、日本、新加坡和韓國相比，香港在這方面的規劃是「一片空白」，提倡在法例修訂前以「沙盒」形式，在河套區域測試氫能源產品。

環境及生態局局長謝展寰表示，會研究從大灣區輸入氫氣滿足本港的短期需要，長遠而言，輸入低碳氫能是政府其中一個考慮選項，包括以管道輸送來港。

中電探討在香港燃氣龍鼓灘發電廠使用氫氣作為發電燃料的可行性。（資料圖片／張浩維攝）

港深政府已討論關口設加氫站

跨境物流業採用電動或氫能貨車是大勢所趨，港深政府已開始討論如何在鄰近關口區域提供足夠的充電和氫氣加注的設施。謝展寰說，會因應本地情況有序地分階段開展氫燃料電池雙層巴士和重型車輛的試驗，並會對加氫站、氫站補給安排及氫燃料電池車在道路使用等方面進行安全評估，以及審視相關法規、標準及技術指引，以準備為在本地使用氫燃料訂立相關法律框架。

中電龍鼓灘發電廠已研究氫氣天然氣混合發電

購置氫氣供應設備需要高昂的前期資本開支，謝展寰指新能源運輸基金已預留兩億元，資助購置及運作氫燃料電池車、安裝加氫設施，以及收集和分析試驗數據，預計第三季會批出資助個案。

除了試驗氫燃料電動車外，香港也有計劃試驗氫能發電。謝展寰表示中電與通用電氣已簽署協議，共同探討在龍鼓灘發電廠，混合氫氣及天然氣發電，最終達致以100%氫氣發電的可行性。