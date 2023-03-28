城巴及煤氣獲准展開氫能源試驗項目　政府擬試驗氫燃料電池重型車

環境局領導一個氫能源跨部門工作小組今日（28日）表示，原則上同意首批三個氫燃料試驗項目的申請，涉及兩個由城巴提交的申請，試驗在公司廠房設置加氫設施及試驗一輛氫燃料電池雙層巴士，以及一個由香港中華煤氣提交的申請，試驗在大埔煤氣廠設置供氫設施，項目將在今年內啓動。



當局表示，政府部門有計劃開展氫燃料電池重型車試驗，用作收集垃圾或清洗街道。



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為配合氫燃料發展趨勢，就本地應用及配套建設做好準備，環境及生態局正領導一個氫能源跨部門工作小組，審視有意在本地開展氫燃料技術試驗項目的申請。

環境局發言人表示，工作小組去年第三季收到該三宗試驗項目申請，隨後審視申請並向申請人提出意見。經申請人優化其項目的設計及細節並確保試驗項目可以順暢、安全地進行後，工作小組在上周五（24日）的會議上原則上同意該三個項目的申請，預計項目可在今年內啓動；政府部門亦有計劃開展氫燃料電池重型車試驗，用作收集垃圾或清洗街道。

當局表示，現時氫燃料電池重型車仍處於發展初期，世界各地均投放資源於相關的研發、營運試驗和配套建設，環境局設立的工作小組為氫能將來大規模在本地推行作好準備。除相關部門聘請顧問進行風險評估及分析外，各供氫、加氫設施及氫燃料電池車試驗項目採用的暫行標準亦可提供數據和經驗作參考之用。

他指這將有助政府就安全及有效地使用氫燃料制訂相關法規、守則、標準及技術指引，為在本地長遠和大規模使用氫燃料訂立相關法律框架。