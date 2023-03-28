律師會訪京拜會3大學法學院　探討如何加深內地生了解普通法

香港律師會昨日（27日）展開為期一周訪京行程，首日拜會三間大學法學院，就青少年法治教育及培訓青年律師作討論；並探討如何深化兩地法律教育交流，增進內地法律學生了解香港普通法制度，特別是跨境法律事務的實際運作，促進兩地法律共融。



律師會與北京大學亦初步協議以給北京大學學生提供的法律課程為基礎，安排其他在京的大學加入聯合舉辦課程。律師會早於2019年開始，已經為北京大學法學院學生舉辦法律課程。



+ 9

訪問團由律師會會長陳澤銘率領，昨日上午拜訪北京大學，下午則分別拜訪清華大學及中國人民大學法學院。三間大學的法院領導人包括北京大學社會科學部部長、法學院教授強世功、北京大學法學院院長郭雳教授、清華大學法學院院長周光權教授、中國人民大學法學院院長黃文藝、和身兼全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元教授。，帶領相關學術領域的學者與律師會理事會成員，分別就律師會在

在交流過程中，有些教授表示十分留意及了解香港的狀況，並鼓勵律師會繼續發揮法律專業功能，促進香港突顯作為國際化城市的角色，貢獻香港以至國家的發展。

在拜訪活動中，北京大學的法學院學生亦有出席，他們以流利英語與律師會各理事交流意見。同學們有興趣深入了解香港的法律制度，未來能夠在香港執業，甚至假以時日，希望可以在國內推廣香港法律。

律師會又邀請三間大學的法學院學生出席年底於香港舉行的年青律師論壇。

律師會今次的行程除拜訪大學法學院，也將拜訪司法部、外交部、商務部、國家發展何改革委員會、最高人民法院、中華全國律師協會、全國人大常委會香港基本法委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國務院港澳事務辦公室。至於會否獲領導人接見，陳澤銘上周在記者會上表示行程緊密，未知會與何人會面。