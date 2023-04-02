總結星馬行｜陳茂波：不少大學生因「高材通」積極考慮來港發展

財政司司長陳茂波今日(2日）發表網誌總結上星期的星馬訪問行程，指曾分別到訪馬來亞大學和新加坡國立大學，他指這兩所大學均位列全球百強，其本科畢業生符合港府的「高材通」計劃申請資格，他呼籲學生們：「不用先找工作，先來香港！」多名當地學生也認為「高材通」計劃具有吸引力。



陳茂波指，為了與當地年青人深入的互動，分別到訪當地的著名大學——馬來亞大學及新加坡國立大學。他指，與會學生們了關心如何加強香港與兩地合作、實現更好的區域發展之外，也對香港和粵港澳大灣區的發展機遇和香港推出新的搶企業、搶人才政策措施很感興趣，尤其是數月前推出的「高材通」。

他指，香港的國際化生活環境、多元文化和高包容性，對當地學生有吸引力。該兩所大學均位列全球百強，意味其本科畢業生已符合「高材通」計劃要求，可以先前赴香港後再找工作，大大增加了來港發展事業的彈性。他又指，與會大學生來自不同學系，當中有一些準備自己創業，他又感受到新政策令他們更積極考慮到香港發展。

▼3月30日 陳茂波在新加坡會晤創科企業代表 ▼



他指，今次星馬訪問，也與當地主要官員、商界領袖、企業代表、金融科技公司和在當地工作的港人會面，並到訪一些科技公司，及出席以中國和東盟以至亞洲的發展為主題的研討會和餐會，就如何加快推動區內的經濟發展與協作發表主題演講。在不同的場合，我都重點介紹了香港在新發展階段下的新優勢與新機遇。

▼3月27日 訪問馬來西亞 ▼



+ 3

陳茂波指，他在兩地均重申香港在「一國兩制」的制度安排下，既受惠於內地的龐大市場優勢；亦實行普通法制度，有與國際接軌的市場規則和監管制度。香港匯率穩定，資本、人才、貨物和資訊自由流通，市場高效透明，在國家的堅實支持下不斷強化資本市場的發展。

他強調，隨著全球經濟重心西向東移，中國和發展中的亞洲經濟體持續發展、科技應用和創新不斷向前，以及中產階層隨之擴大，亞太地區的經濟增長動能將進一步增強，貨物及服務貿易和人員來往將大增。

陳茂波又指，或有一些人顧慮經濟體之間的競爭加劇或帶來負面影響，但經濟發展將可把整個餅做得更大，各地在競爭的迫切感下都將不斷提升自身競爭力，造就更高水平的科技應用、產品創新、服務質素提升等。他相信只要摒棄零和的競爭想法，多作互惠共贏的考慮，健康的競爭將帶出各自最強的優勢與潛力，為全球經濟的更好發展、為自身社會和人民的福祉，作出更新、更大的貢獻。

陳茂波於上月26日展開星馬訪港行程，他先到馬來西亞訪問，然後於28日轉往新加坡，於30日晚上結束行程返港。