陳茂波訪新加坡：香港利用大灣區優勢　推動亞洲金融與科技發展

財政司司長陳茂波今日（30日）繼續新加坡訪問行程，晚上返港。他昨日上午（29日）在一個論壇上指中國和東盟國家都是正在崛起的世界經濟力量，整個亞洲未來發展潛力無限。香港將繼續積極發展和貫徹「八大中心」的功能，充分利用粵港澳大灣區的優勢，為整個亞洲地區發展作出貢獻，特別是助力推動區域的綠色金融、綠色科技和金融創新發展。



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其後，陳茂波與新加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法。之後，陳茂波禮節性拜會中華人民共和國駐新加坡大使館公使張徐民，向他介紹香港的最新情況。他又與一家經營私募基金和家族辦公室業務的公司代表會面。

陳茂波隨後前往新加坡國立大學，向學生介紹香港的獨特地位和優勢，並與學生交流對區域經濟合作和發展的看法。他表示，香港與東盟國家之間維持緊密的經貿和文化聯繫，在助力整個區域的疫情後經濟復蘇和發展，有巨大的合作空間。中國和東盟市場體量龐大，香港與新加坡作為高增值的服務平台，可以共同探索當中的機遇。

他晚上與新加坡主要商會成員晚宴，並與在當地工作的香港青年創業者和行政人員見面，了解他們的生活和工作情況。