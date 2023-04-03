香港教區主教周守仁月中訪京　北京教區秘書長：兩地教會正常交流

天主教香港教區主教周守仁將於本月17日，率團到北京訪問5天，是香港回歸以來，首位在任香港主教訪問北京。北京市天主教愛國會副主席、北京教區秘書長甄雪斌強調，今次是兩地教會正常交流，北京教區有定期與其他地區教會交流，形容教區之間關係良好。



甄雪斌又指，訪京團可以來北京看看，了解當地的生活和發展。他又指，兩地教會的管理制度及方式有不同，今次交流能互相了解、互相學習，一起建設教會。

天主教香港教區於3月9日宣布，主教周守仁、輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民神父應北京教區主教李山邀請訪京五天，李山同時是中國天主教愛國會主席。訪問團一行四人，主教私人助理黃家俊亦會隨行，當時天主教香港教區指早於去手已收到北京教區邀請，去年底接受邀請。

周守仁訪京期間除了與李山會面，也會接觸其他主教及神職人員、探訪北京教區神哲學院及內地負責宗教事務相關單位，也會在北京主教座堂主持感恩祭。

對上一次有香港教區主教訪問北京，是1994年時任教區主教胡振中樞機，當時獲國務院宗教事務局邀請訪京。而今次周守仁由北京教區邀請，中大崇基神學院副教授龔立人認為，今次交流是2018年簽署中梵主教任命臨時協議的延續，規格合適。

他解釋，今次是教區之間的交流，估計雙方會集中商談日後交流的細節，包括可能安排兩地神父互訪進行教育和宣教工作等。他又估計上任楊鳴章只是時間安排上未能配合，畢竟過去幾年有社會事件和疫情。