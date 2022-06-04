六四｜周守仁聖十字架堂主持彌撒　為付出自己的祈禱：世界滿仇恨

天主教香港教區早前表示，因同工憂慮觸犯《港區國安法》，今年不會舉辦追思六四彌撤。天主教香港教區主教周守仁接任主教後的第一個六四，晚上在西灣河聖十字架堂主持五旬節提前主日彌撒，過程中未直接提到六四事件，但祈禱時加插一段，稱教會、國家及人類歷史中，有為了人的尊嚴、自由獻出一切的「先賢」，請教友懹感恩之心為他們祈禱。周守仁在講道中又提到香港以致世界充滿霸權、威權、仇恨及怨氣：「呢個世界唔係一個我哋樂見嘅世界。」



周守仁：教會、國家及人類歷史，有好多人為人的尊嚴、自由付出所有

今年天主教香港教區沒舉行六四追思彌撒，西灣河聖十字架堂外未如昔日六四般見到有教徒或市民點起燭光追思。主持彌撒的主教周守仁並無直接提到六四事件，但在完成堅振聖事後，特別加插一段提到見到教會年輕人，想起教會、國家及人類歷史中，亦有好多人為人的尊嚴、自由、人性等，付出自己所有，並引領在座教感恩該些先賢及為他們祈禱。

講道提到香港以致世界充滿霸權、威權、仇恨及怨氣：唔係我哋樂見嘅世界

周在講道時，更提到香港以致世界充滿着霸權及威權、仇恨及怨氣，「世界唔係我哋樂見嘅世界，咁我哋下一代會點？」他稱人們需要保有寬恕的心，否則世界會充斥着仇恨、撕裂及怨氣，自己亦會不開心，只有寬恕才能有一個新開始。

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周守仁在最新一期《公教報》刊出文章，提到過去視為理所當然的自由和言論空間看似有所減縮，令人感到有如在夾縫中生活，有人選擇轉到其他地方生活，而他接受主教任命時便作出了選擇，如同不少港人一樣選擇了留下來。

周去年12月晉牧成為香港教區第9任主教當日接受傳媒訪問，形容六四事件是傷痛經驗，不希望再發生，希望大家能夠多了解對方立場及困境。談及日後會否舉辦六四祈禱會或為社會議題祈禱里，他曾稱教會為亡者祈禱一直有，可以繼續為修和、共融祈禱。

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