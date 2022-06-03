周守仁嘆自由減縮　接受主教任命已選擇留下：接受現實不代表認同

天主教香港教區早前表示，因同工憂慮觸犯《港區國安法》，今年不會舉辦追思六四彌撤。最新一期《公教報》刊出天主教香港教區主教周守仁的文章，提到過去視為理所當然的自由和言論空間看似有所減縮，令人感到有如在夾縫中生活，有人選擇轉到其他地方生活，而他接受主教任命時便作出了選擇，如同不少港人一樣選擇了留下來。



環境難艱生命越能抗逆 夾縫或因而撐闊

周守仁感嘆，在狹窄而艱難夾縫中生長的植物，是造物主給予生命驚人力量的明證，香港及教會愈來愈似在夾縫中生長出來的生命。他指，以往享有寬闊空間和言論自由，可用自己喜歡的不同方式表達意見，但自由和言論空間「看似有所減縮」。

空間收窄了，我們開始感到有如在夾縫中生活，感到緊張、焦慮、失望、灰心、沮喪、憤怒……有人選擇轉到其他地方生活、有人持觀望的態度，亦有些人沒有太多選擇而要留下來。為我來說，當接受主教任命時便作出了選擇，就如不少港人一樣選擇了留下來。 周守仁

防陰暗主宰大家 勉勵所應許的超乎認知

周守仁稱自己選擇了留下來，希望告訴大家「在萬事萬物中，都能夠找到天主的愛和光，即使在夾縫之中同樣可以。」他指，回看夾縫中長出來的花朵、甚至大樹，正好展現出沒任何事情可以限制生命綻放，給世界加添色彩、美麗和希望：「環境愈難艱，生命的抗逆力愈強大。在一些情況下，夾縫更會因而給撐闊了。」

他指如果只是徘徊往昔當中，生命便會變得苦澀，陰暗會主宰大家：「接受這些轉變中的處境為現實，不代表要認同它。要在處境轉變所帶來的張力之中，運用創意，學習去分辨出新的可能性，繼而向前推進。未來所帶來的應許，會超乎我們的認知。」