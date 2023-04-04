陳馮富珍之子陳浩淇　獲委任資深大律師

司法機構公布，終審法院首席法官張舉能今日（4日）委任4名香港特別行政區資深大律師，包括謝志浩、陳浩淇、呂世杰和錢孝良。



陳馮富珍（左）的兒子陳浩淇（右），獲委任為資深大律師。

陳浩淇為前世衞總幹事陳馮富珍之子，現年42歲，在香港大學取得法學士學位及在倫敦大學取得法學碩士學位，2005年在香港取得大律師資格。他有廣泛的民事訴訟及諮詢的執業經驗，專長於公法及商業法。

據報道指，陳浩淇就讀拔萃男書院，1999年考入港大法律學院，2002年修畢法律專業證書課程（PCLL），2005年獲得大律師獎學金，當時獲時任終審法院首席法官李國能稱讚「出色的年輕大律師」。

謝志浩、呂世杰、錢孝良同獲委任

現年52歲的謝志浩，在多倫多大學取得文學士學位及在曼徹斯特都會大學取得法學士學位。他於1997年在香港取得大律師資格，專長處理刑事案件。

呂世杰現年42歲，在香港大學取得法學士學位及在劍橋大學取得法學碩士學位，2006年在香港取得大律師資格。他的執業範圍為一般民事法及商業法，包括司法覆核、歧視及僱傭訴訟。

至於37歲的錢孝良在香港大學取得法學士學位及在牛津大學取得民事法學士學位，於2008年在香港取得大律師資格，專長處理商業和公司訴訟。