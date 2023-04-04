「A4」倡啟德至油塘建「雲巴」近海鐵路　工聯會倡MiC延伸過山線

外界一直關注啟德等東九龍區的鐵路規劃，立法會「A4聯盟」楊永杰、張欣宇及「香港新方向」成員今日（4日）舉行記招，倡議利用「雲巴」技術，在油塘站至啟德站，途經觀塘郵輪碼頭等地，興建路程全長約7公里、車程約19分鐘的綠色交通運輸系統。



另外，政府提出興建「東九龍過山線」，路線涵蓋彩虹東至寶達共6個站，預計全線車程約10分鐘。一直關注東九龍鐵路規劃的工聯會早前進行調查，結果顯示八成人認為初擬方案不能滿足九龍居民的交通需要，提倡利用組裝合成法（MiC）興建無軌高架鐵路。



「A4」倡建「雲巴」帶動啟德東九龍海邊

「A4」與「香港新方向」成員早前率團赴深圳考察最新一代中輕運力軌道交通系統，回港後立即邀請資深鐵路專業人士進行在東九龍興建同類鐵路系統的可行性，故提出「九東雲巴」的倡議。

楊永杰表示，「九東雲巴」綠色交通運輸系統，可以從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至油塘港鐵站，全程約7公里，設置8個車站，包括車站廣場站、體育園站、都會公園站、跑道站，郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站、油塘站，總路程約7公里，耗時約19分鐘。

初步估算造價約70億元

身兼鐵路工程師張欣宇指出，「雲巴」系統無需額外建設供電系統，而架空橋樑亦和行車軌道合二為一，因此系統簡單，佔地少、造價低、工期快，最大運力可達每小時8,000至1.2萬人，非常適合填補啟德及茶果嶺海濱帶的中小運量交通運輸方式的空白，提升城市「小區微循環」能力，支撐遊輪碼頭旅遊業發展，符合九龍東發展「CBD2」的願景。根據初步估算，「九東雲巴」整體造價約為70億元，包括「雲巴」軌道及相開配套工程造價約為50億元（每公里約7億元），而連接啟德跑道區和麗港城的跨海橋（約700米）造價則約為20億元。

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工聯會倡山上鐵路系統延至慈雲山、油塘

政府早前公布東九龍捷運初擬方案，整條路線全長不足5公里，每一列車料可載客250至300人，並分為兩卡。路線方面，目前計劃橫跨6個站，包括彩虹東、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站以及終點寶達站，全程載程約10分鐘。

多次促請政府盡快發展東九龍鐵路及要求研究「雙頭接駁」的工聯會早前就「過山線」方案以網上問卷方式訪問了逾800名市民。調查顯示，八成人認為初擬方案不能滿足九龍東居民的交通需要，近八成人支持「過山線」應延伸至慈雲山、藍田、油塘或將軍澳一帶。另外，有超過九成八受訪者認同政府應盡早公開「過山線」的興建時間表。

紓緩「四順」交通 不需要架空電纜

其中，「四順」區議員符碧珍表示，現時「四順」的交通是「混亂」及「災難性」。她解釋，自安泰邨落成後區內人口大增，當區居民乘坐由順天開出的27號巴士，導致巴士經常在總站已經滿座「飛站」。

工聯會立法會議員鄧家彪期望政府可參考深圳雲巴士及成都空軌的興建方法，利用MiC，先在內地預先建造組件，運送至香港後再安裝即可。他指內地的新技術不需要架空電纜，因為鋰電池直接安裝在輕軌上，讓車輛可以在站內充電。