擬建東九龍捷運可參考深圳雲巴　顏汶羽初體驗：行車靈活

籌備多年的東九龍線，政府擬以「高架無軌捷運系統」形式發展，民建聯多名立法會議員今日（1日）到深圳坪山「取經」， 親身體驗由比亞迪自行研發的小運量軌道交通運輸系統「雲巴」。顏汶羽認為此系統或能成東九龍線建造的參考。



深圳坪山雲巴1號線於去年12月開通，共設11座車站，全部為高架站，採用4節編組膠輪有軌電車與自動化無人駕駛技術。



政府早於2014年提出東九龍線，運輸及物流局局長林世雄去年十月在立法會表明，新線不再以重建模式興建，擬改為「高架無軌捷運系統」形式發展，系統使用「膠轆」，並不再接駁將軍澳區。他當時更稱新路線有空間招標，歡迎港鐵以外其他捷運承建商投標。

《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線（《鐵路發展策略2014》圖片）

民建聯多名立法會議員包括顏汶羽、陳恒鑌、葛珮帆、陳克勤和劉國勳等，今早到深圳坪山乘坐雲巴。九龍東立法會議員顏汶羽稱，乘車時感覺列車十分靈活，現時的雲巴有四節車廂，可增至八卡車廂，每卡車廂可載客約70人。

雲巴爬坡力強振動小噪音低

顏汶羽稱，據介紹雲巴轉彎半徑小、爬坡能力強、噪音低、振動小、安全性高、敷設方式靈活。他續指，雲巴的爬坡能力可以去到1:12，但為了乘客舒適度，最多只做到1:6或1:8。他認為，擬建的九龍東「高架無軌捷運」系統，有一些路段都較斜，認為東九龍線的興建可借鑒雲巴相關技術與1號線的營運經驗。

他又指，技術層面上，雲巴被歸類為導軌式膠輪系統，屬新型低運量軌道交通系統，適合應用於大中城市主幹線與大型城市交通支線和加密線， 雲巴充電40分鐘，可走200公里，而維修費只比巴士貴一點。至於造價，每公里為1億元人民幣，他承認本港的鐵路造價當然不可能與深圳直接比較，值得政府探討可能性。

啟德也應建集體運輸系統

另外，雖然政府已擱置在啟德新發展區興建單軌系統，但顏汶羽認為隨著有更多新技術出現，政府也可以重新考慮在啟德採用類似雲巴的集體運輸系統，既滿足啟德最終可容納的32萬人，也符合推動綠色公共運輸的大趨勢。