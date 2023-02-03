議員批鐵路發展決而不行　促重啟研究啟德捷運系統

運輸及物流局今日（3日）在立法會鐵路事宜小組委員會會議上，交代《鐵路發展策略 2014》進展，預料東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站的工程，今年內動工，2027至2030年陸續落成；洪水橋站工程明年展開，及北環線主線2025年內動工，預計2030年及2034年落成。



會上有議員批評鐵路項目工程延誤嚴重，經民聯工程界立法會議員盧偉國指，鐵路發展「決而不行」，例如洪水橋站原定2021至2024年施工，但現時仍未動工，工程更需時6年，質問當局為何連興建延線或單一車站也出現嚴重延誤。



啟德郵輪碼頭。 （資料圖片）

楊永杰：啟德跑道區住宅全靠一條路出入

多名議員關注啟德單軌列車問題，民建聯李慧琼指，近日擬在啟德興建「簡約公屋」引起爭議，部份原因是因為政府就興建啟德單軌列車「走數」，連其他捷運系統也沒有研究。她促請政府以實際行動，讓居民看到將啟德打造成第二個核心商業區（CBD2）的願景不變。路政署鐵路拓展處處長魏漢華表示，會以多元交通安排代替單軌列車，有港鐵站服務該區。

「A4」聯盟楊永杰指，當局所指的多元交通安排，包括連接觀塘和牛頭角的行人道網絡，「真係方便街坊出入咩？」他稱，啟德跑道區上的住宅，全靠一條路出入，促請政府研究在啟德興建無軌捷運系統。

啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

啟德郵輪碼頭啟用10年 只多了1條巴士線

旅遊界姚柏良同樣關注啟德單軌列車無疾而終，指啟德郵輪碼頭啟用10年，交通配套只多了1條巴士線，目前交通是啟德發展成文體旅綜合發展區的最大問題，相信若增設單軌列車或捷運系統，將到整個區域有裨益，有空間打造成旅遊項目。