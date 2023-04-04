政府稱反修例事件有公務員被起訴而扣發薪金　未能交代相關金額

2019年曾發生反修例事件。民建聯立法會議員陳克勤就預算案提出書面問題，促局方交代被停職留薪的公務員人數，以及多少公務員的個案完成審結後被革職。陳又指出，在進行刑事法律程序或紀律處分程序期間，公務員可被扣發不多於50%的薪金，促局方交代數字。



香港反修例事件之中，至今有89名公務員被捕。（資料圖片/張浩維攝）

89人被捕58人已離開政府 4人仍在調查

公務員事務局回覆稱，涉參與反修例非法活動而被捕的公務員為89名，當中58名已離開政府，5名被法庭裁定罪成而被紀律處分。

局方又稱，其餘26名不獲警方起訴或獲判無罪但接受內部調查，當中9名人員調查後接受紀律處分，13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示有違紀行為，其餘4名人員正接受部門調查，會視乎調查結果，亦有可能被紀律處分。

政府並無備存公務員被扣發薪金的資料

對於扣發薪金，局方稱被捕的人員如被起訴，在進行刑事法律程序期間均被扣發不多於50%的薪金；如被裁定罪成，因有機會招致免職處罰，均即時被扣發全部薪金。最終被免職的人員，停職期間被扣發的薪金一概不獲發還。不過，局方指有關人員的處理是由部門根據既定政策和機制進行，並無備存有關人員被扣發和獲發的薪金及個案平均處理時間的資料。