抗議警作催淚煙訓練引發衝突　3男認集結　官指衝警方而來押後判

2019年10月屯門疑有不明氣體洩漏，區內居民響應網上號召，到警方大興行動基地集結，抗議警方在該處進行催淚煙訓練，後遭警方驅散。其中3名被捕男子，早前承認非法集結罪，今（24日）在區域法院求情。辯方求情時，引用另一法官在同一事件的判刑，並指該法官也接納事件原本相對和平，後來有人堵路才變激烈。法官謝沈智慧卻稱，本案有別於一般抗議某些政策條例的示威，一開始便「衝住警方而嚟」，挑戰其執法，且早已在網上號召，並非事發突然。法官稱需時考慮，把3被告還押至4月13日判刑，並會為案發時僅14歲的被告索取教導所及勞教中心報告。



3名被告：何明軒（29歲，導師）、陳家朗（22歲，學生）及17歲男生（案發時14歲），承認於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。

未有證據指何在現場作任何行為

代表被告何明軒的律師求情指，本案沒有證據顯示何逗留現場多久或曾作出任何行為，但他明白他穿著黑衣，攜帶噴漆等裝備身處現場，已可鼓勵在場人士。律師又指，何為了安排其他老師接手教導學生，故未能及早認罪。

另官在同一事件以1年作量刑起點

律師又援引一宗涉及同一事件的區院案件，並指該案被告同樣面對一項非法集結罪，處理該案法官李俊文採取12個月監禁作為量刑起點，希望本案量刑不會超出該案。謝官卻打斷稱：「睇唔到佢（李俊文）有考慮到，呢件案嘅示威者衝住警方而嚟，對佢哋執法作出挑戰。」

律師繼而引用其他案例，指本案示威者並非衝著立法會等特定建築物，謝官再質疑說：「立法會唔係警方，挑戰執法唔一樣，唔係所有同政府有關嘅都一樣，佢係挑戰law and order（法治）啊嘛！」

官指本案有別於不滿條例而上街

律師解釋，本案示威者相對和平，直到另一批人出現，雙方才開始口角。謝官反駁，有別於示威者或因不滿條例而上街，途中出現違法行為，警方到場執法，以致爆發衝突。但本案示威是抗議警方練習使用催淚彈，法官說：「由一開始針對警察。」認為情節較為嚴重。

她又針對辯方引用另一宗涉及同一事件的判辭，指今次事件在激進示威者堵路才突然變壞。謝官明言不接納此說法，因為網上一早有人號召，並非突然，又說：「我可以唔同意李法官講嘅嘢嘛。」

官指逗留現場便要就他人行為負責

代表被告陳家朗的律師則指，本案集結只有部份激進人士作出暴力行為。謝官表示，此類案件大部份都沒有證據顯示被告有個別行為，但當現場有人作出暴力行為，陳繼續逗留便要為他人行為負責，並反問說：「唔係加刑因素，唔係變成減刑因素，啱唔啱？」

男生案發時14歲出於好奇參與集結

辯方律師續為17歲男生求情指，指男生案發時僅14歲，為屯門區居民，當日在好奇心驅使下參與集結，其身上裝備並非自己購買，而是街上有人派發。謝官反指陳的手套等是從其背囊搜出，質疑：「唔識得點樣反應，又識得擺入背囊啊？」辯方最後指，沒有證據顯示被告有作激進或領導行為，他已辦理退學手續，盼儘早承擔法律責任。

案件編號：DCCC280/2021