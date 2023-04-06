調查：逾八成人撐普及發展中醫　民建聯促擴大「中西醫協作計劃」

新一屆政府銳意推動中醫發展，民建聯今日（6日）公布早前就中醫服務進行問卷調查的結果，數據顯示超過八成受訪市民認為香港中醫服務需要進一步發展及普及，另外有四成受訪者於過去一年無尋求中醫服務。民建聯立法會議員梁熙及陳永光均認為，這源於現時全港僅8間公立醫院參與政府的「中西醫協作計劃」，加上中醫診金較貴，故較多市民會優先選擇服務範圍較廣及診金較便宜的西醫，促請政府擴大計劃及調節中醫診金。



過半受訪者不知18區有政府資助門診

民建聯在3月用電話訪問了764位市民，數據顯示近六成受訪市民過去1年有尋求過中醫服務，三成人表示相信中醫的診治理念，超過兩成人認為中藥副作用較少。而沒有尋求中醫服務的四成受訪者表示，主要原因是認為中藥不及西藥快速見效，以及服用中藥較為麻煩。

其中，超過八成人認為香港中醫服務需要進一步發展和普及，亦有超過七成人認為，現時推動中醫發展及中西醫協作的力度不夠，過半數受訪者更表示不知道全港18區設有政府資助的中醫門診服務。

目前只有8間公立醫院參與政府的「中西醫協作計劃」。（資料圖片/龔嘉盛攝）

倡公立醫院設中醫部 並擴大治療範圍

梁熙認為，調查結果反映市民十分支持香港中醫服務進一步普及和發展，同時支持政府推動香港中西醫協作服務發展。他指，香港的醫療體系以西醫為主，但隨着愈來愈多市民對中醫藥認識，及了解到中西醫治療各有優勢與局限，市民希望香港中西醫協作服務進一步發展，以修長補短。

陳永光建議，政府逐步在公立醫院設立中醫部，直接由中醫部提供院內「中西醫協作計劃」下的中醫服務，同時促請政府調整中醫診所的服務收費，與公營西醫普通科門診相若。另外，他指目前全港43間公立醫院和醫療機構之中，只有8間公立醫院參與政府的「中西醫協作計劃」，而且選定病種只有中風治療、肌肉及骨骼痛症和癌症紓緩治療，建議政府增加選定病種數目及擴大計劃覆蓋範圍。