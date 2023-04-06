政府預留2600萬元推廣憲法及基本法　較去年度少約600萬元

政府一直提倡加強市民對《憲法》及《基本法》的認識。民建聯立法會議員林琳就預算案提出問題，問及相關措施及開支為何。政制及內地事務局回覆指，2020至21及21至22財政年度用於宣傳《憲法》及《基本法》的實際開支分別為約1,200萬元及1,700萬元，而在22至23財政年度預計實際開支為3,200萬元。至於23至24年度，有關工作的預算開支約為2,600萬元。



林琳。（資料圖片）

經民聯立法會議員梁美芬問及，《基本法》推廣活動資助計劃及《基本法》推廣的研究資助計劃」，接受資助金額和獲資助項目的參加人數為何。

局方回覆稱，20至21年度《基本法》推廣活動資助計劃以及《基本法》推廣的研究資助計劃分別涉款約818萬元及約232萬元，參與人數約為15萬人；21至22年度涉款分別涉款約669萬元及約132萬元，參與人數約為17萬人；22至23年度分別涉款約483萬元及130萬元，參與人數約為32萬人。

梁美芬。（資料圖片/廖雁雄攝）

去年1600萬宣傳完善選舉制度 今年預算1000萬

新民黨立法會議員黎棟國則問及，政府如何向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，相關人手編制為何，未來計劃如何推廣及宣傳。

局方指，就人手編制而言，有關工作由政策局2名首席助理秘書長和7名支援人員負責，所需資源已包括在該局的經常性開支內。就宣傳工作而言，自2021年3月起，局方已投放超過1,600萬元向社會各界宣傳，在2023至24財政年度已撥備約1,000萬元作繼續宣傳推廣新的選舉制度之用。

黎棟國。（香港再出發大聯盟影片截圖）

此外，局方稱共印發超過10萬本小冊子，向公眾介紹經完善選舉制度，另設有關完善選舉制度的專題網站解釋相關事宜。由2022年4月1日至2023年2月28日，政府共11次發放新聞稿以及兩次發信至外國媒體，即時駁斥別有用心的人士及媒體對香港特區經完善的選舉制度的抹黑和攻擊。