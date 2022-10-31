林定國：港人應自覺尊重維護國家根本制度　未來重點推廣法治教育

律政司司長林定國今日（31日）在紫荊雜誌社第七屆「一國兩制」與基本法研討會上致辭，期間表示表示全面準確貫徹「一國兩制」的首要條件，是要堅守「一國」原則，香港所有居民應當自覺尊重和維護國家的根本制度，未來會重點推廣法治教育。



林：推廣法治教育 為全面準確貫徹「一國兩制」打好基礎

林定國指，剛結束的中共二十大會議一致通過修改《黨章》，認為是中央選擇以最清楚及最強烈的方式，表達在香港實行「一國兩制」方針不變的決心。他指「一國兩制」方針是一個完整的體系，維護國家主權、安全、發展利益的最高原則，港澳得以保持原來資本主義制度，長期不變享有高度自治權，而社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主要最本質的特徵，因此特區所有居民應當自覺尊重和維護國家的根本制度，全面準確貫徹「一國兩制」方針，為港澳創造無限廣闊的發展空間。

他提到，《施政報告》提到律政司一項重點措施，要推廣法治教育，其中最重要目的培養每一名市民成為國家《憲法》秩序的自覺尊重者、遵守者，未來會邀請各界，為全面準確貫徹「一國兩制」打好基礎。

出席同一活動的基本法委員會委員、港大法學院教授陳弘毅表示，香港回歸25年來的司法實踐，多樣來源的法律形成有機結合，特區的法制及法治得以成功運作。

王振民。（資料圖片）

王振民：理解國家政策不可故意只看一部份

清華大學法學院教授王振民在同一活動上致辭指，有學者將香港「由亂到治」的轉折，稱為香港的「二次回歸」，又認為香港落實「一國兩制」體制的不健全，是國家安全受到嚴峻挑戰的重要原因之一。

他指中共二十大報告中，中央對過去港澳工作有獨立成章的高度概括，亦呼應國家主席習近平7月1日發言時指出，「一國兩制」沒有任何理由改變，是香港回歸後最佳安排，亦是保障根本利益的好制度。他羅列報告中，新時代貫徹「一國兩制」的精髓要義，包括全面準確堅定不移落實「港人治港」及「 澳人治澳」、中央全面管治權、保障香港高度自治權、反對外國勢力干預港澳事務、特區堅持行政主導、保障資本主義及落實基本法等。

王振民強調，近年的「港獨」及「黑暴」勢力損害香港利益，呼籲大眾理解國家政策時，不可以故意只看其中一部份。